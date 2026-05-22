Σ. Τσιμτσιλή για Κ. Τσουρό: Ήταν τόσο στραβό το κλίμα στην εκπομπή του όλη τη χρονιά, ίσως και να ανακουφιστεί με το πρόωρο τέλος

Το πρόωρο τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού συζήτησε το πρωί της Παρασκευής (22/5) η παρέα της εκπομπής Happy Day. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ανοίγοντας τη σύντομη κουβέντα στο πάνελ, τόνισε πως ίσως το πρώιμο φινάλε να λειτουργήσει ανακουφιστικά για τον παρουσιαστή του ΣΚΑΪ, δεδομένου πως το κλίμα στην ομάδα του ήταν από το ξεκίνημα της σεζόν ηλεκτρισμένο.

«Θα σας δώσω τώρα και μία είδηση για τον Κώστα Τσουρό, με αφορμή αυτό που είπε ο Πέτρος Κουσουλός, ότι όταν πηγαίνει έτσι η εκπομπή σου, είναι αναμενόμενο να περιμένεις ότι μπορεί να κοπεί… Ξέρω ότι ο Κώστας ενδεχομένως να ανακουφιστεί και με την ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Μπορεί πολλοί να θεωρούν ότι υπάρχει στεναχώρια, θυμός, απογοήτευση αλλά έτσι όπως έχει γίνει όλο αυτό, ήταν που λέει τόσο στραβό το κλίμα όλη τη χρονιά, με τις διαρροές, με τις ειδήσεις… Πάντα, όταν κάτι τελειώνει πρόωρα και μία συνεργασία μπαίνει σε μία άλλη διαδικασία και ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, είναι δυσάρεστο», επισήμανε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και κατέληξε για τον Κώστα Τσουρό λέγοντας:

«Νομίζω ότι κάπου θα ανακουφιστεί και είναι έτοιμος να μηδενίσει το κοντέρ και να ξαναξεκινήσει».

Υπενθυμίζεται πως η εκπομπή “Το ‘Χουμε”, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του ΣΚΑΪ, αναμένεται να ολοκληρωθεί έναν μήνα νωρίτερα από το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν, την Παρασκευή 29/5.

