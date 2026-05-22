ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κατερίνη: “Μαϊμού” ληστεία με λεία 26.000 ευρώ κατήγγειλε 43χρονος

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 43χρονου ημεδαπού, για τα αδικήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας κατήγγειλε ότι το βράδυ της 17 Μαΐου 2026, 2 άγνωστοι δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και τον ανέμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει, τον τραυμάτισαν με τη χρήση ξύλινου αντικειμένου και με την απειλή όπλου, του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο προαναφερόμενος άνδρας ψευδώς κατήγγειλε την τέλεση ληστείας σε βάρος του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Κατερίνη

