Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια

Βίντεο από κάμερα περιπολικού που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, αποκαλύπτει νέα στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τον Μάρτιο στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το υλικό, η ποπ σταρ φέρεται να μιλούσε «χωρίς συνοχή» και να εμφάνιζε «έντονες εναλλαγές διάθεσης» όταν οι αστυνομικοί την σταμάτησαν για έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ουσιών κοντά στο σπίτι της, υποστηρίζοντας η ίδια πως είχε καταναλώσει μόνο ένα κοκτέιλ αρκετές ώρες νωρίτερα. Όπως αναφέρεται, η Σπίαρς προσκάλεσε τους αστυνομικούς στο σπίτι της για να τους προσφέρει φαγητό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσα να πιω τέσσερα μπουκάλια κρασί και να σας φροντίσω. Είμαι ένας άγγελος», ενώ υποστήριξε ότι η κατάσταση μέθης της ήταν «μηδέν» σε κλίμακα από το 10.

Η έκθεση της αστυνομίας σημειώνει ότι η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε δύο αλκοτέστ με αποτελέσματα κάτω από το νόμιμο όριο στην Καλιφόρνια, ωστόσο αξιολόγηση για χρήση ουσιών έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια διεγερτικής ουσίας.

Πηγή: protothema.gr