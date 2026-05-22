MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Βίντεο από κάμερα περιπολικού που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, αποκαλύπτει νέα στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τον Μάρτιο στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το υλικό, η ποπ σταρ φέρεται να μιλούσε «χωρίς συνοχή» και να εμφάνιζε «έντονες εναλλαγές διάθεσης» όταν οι αστυνομικοί την σταμάτησαν για έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ουσιών κοντά στο σπίτι της, υποστηρίζοντας η ίδια πως είχε καταναλώσει μόνο ένα κοκτέιλ αρκετές ώρες νωρίτερα. Όπως αναφέρεται, η Σπίαρς προσκάλεσε τους αστυνομικούς στο σπίτι της για να τους προσφέρει φαγητό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσα να πιω τέσσερα μπουκάλια κρασί και να σας φροντίσω. Είμαι ένας άγγελος», ενώ υποστήριξε ότι η κατάσταση μέθης της ήταν «μηδέν» σε κλίμακα από το 10.

Η έκθεση της αστυνομίας σημειώνει ότι η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε δύο αλκοτέστ με αποτελέσματα κάτω από το νόμιμο όριο στην Καλιφόρνια, ωστόσο αξιολόγηση για χρήση ουσιών έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια διεγερτικής ουσίας.

Δείτε το βίντεο:

@people #BritneySpears ♬ original sound – People Magazine

Πηγή: protothema.gr

Britney Spears

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 25χρονος κατηγορούμενος για ληστεία απολογήθηκε μέσω… τριών διερμηνέων και προφυλακίστηκε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 29χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ελεονώρα Μελέτη: Έρχομαι σε πολύ μεγάλη αμηχανία όταν πρέπει να σχολιάσω την Μαρία Καρυστιανού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Νίσυρος: Επιθεωρητές μεταβαίνουν στη νησίδα Γυαλί για την διερεύνηση του σοβαρού τραυματισμού εργάτη

ΕΘΝΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ο αρχηγός ΓΕΑ διαψεύδει απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο – “Δεν έχω πάρει τέτοια εντολή”