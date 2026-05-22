Στη Βουλή οι ατελείωτες ουρές στους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Δοϊράνης λόγω των νέων συστημάτων ελέγχου

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις τριτοκοσμικές εικόνες συμφόρησης και τις πολύωρες καθυστερήσεις που ήδη καταγράφονται στους μεθοριακούς σταθμούς του Κιλκίς (Ευζώνων και Δοϊράνης) κρούει με επίκαιρη ερώτηση του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Δημήτρης Κούβελας.

Η κατάσταση αυτή οφείλεται στη δοκιμαστική εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES) και όπως υπογραμμίζει ο Δημήτρης Κούβελας, η νέα διαδικασία λήψης βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες προσώπου) για τους υπηκόους τρίτων χωρών προκαλεί ήδη ατέλειωτες ουρές και χαοτικές καταστάσεις.

Στην επίκαιρη ερώτησή του ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης αναφέρεται στον άμεσο κίνδυνο λειτουργικού αδιεξόδου στους οδικούς μεθοριακούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας, το οποίο προμηνύει προβλήματα εκρηκτικών διαστάσεων σε οικονομικό και τουριστικό επίπεδο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου η εφαρμογή του συστήματος γίνεται καθολική και υποχρεωτική, βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας.

«Το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας αποτελεί το τελευταίο χρονικό παράθυρο που διαθέτουμε και είναι απολύτως αναγκαίο να αξιοποιηθεί η περίοδος αυτή ως δοκιμαστικό στάδιο και να βρεθεί άμεσα μια φόρμουλα ευέλικτων ελέγχων και διαχείρισης των ροών. Ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής, η διαδικασία πρέπει να τρέχει γρήγορα, καθώς αν δεν δοκιμαστούν τώρα εναλλακτικά πρωτόκολλα, η υποχρεωτική εφαρμογή του νέου συστήματος τον Σεπτέμβριο θα επιφέρει οριστικό έμφραγμα σε κρίσιμες πύλες εισόδου της χώρας!», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Κούβελας επισημαίνει με έμφαση ότι η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή σε ψηφιακά κιόσκια, καθώς και η παρούσα στελέχωση σε αστυνομικό προσωπικό, αποδεικνύονται εκ του αποτελέσματος ανεπαρκείς για να απορροφήσουν την πίεση του νέου ψηφιακού πρωτοκόλλου. Μια ενδεχόμενη παράλυση των μεθοριακών σταθμών θα έχει άμεσο και βαρύ αντίκτυπο στον οδικό τουρισμό, ο οποίος αποτελεί βασικό αιμοδότη της οικονομικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα, στις εμπορευματικές μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και στην αγορά της Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν αυτών, ο Δημήτρης Κούβελας ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό ποιο συγκεκριμένο σχέδιο ή πρωτόκολλο ταχείας διέλευσης προτίθεται να εφαρμόσει το Υπουργείο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και με ποιον τρόπο σκοπεύει να ενισχύσει επειγόντως σε προσωπικό και τεχνικά μέσα τους μεθοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Δοϊράνης, ώστε να αποτραπεί η παράλυση των συνόρων μας από την 1η Σεπτεμβρίου.