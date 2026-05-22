Εκρηκτικός Ολυμπιακός “ισοπέδωσε” τη Φενέρμπαχτσε και πάει τελικό!

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση ο Ολυμπιακός επικράτησε με 79-61 της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final 4 της Euroleague και πήρε την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Με αρκετή νευρικότητα πάτησαν οι δυο ομάδες το παρκέ και τα αποτελέσματα φάνηκαν στην επίθεση καθώς στα τρία πρώτα λεπτά καμία από τις δύο δεν είχε εύστοχο καλάθι. Στο 3′ το πρώτο καλάθι ήρθε από τους «ερυθρόλευκους» όταν ο Γουόκαπ ευστόχησε σε δίποντο και ακολούθησε τρίποντο του Ντόρσεϊ για το 5-0. Οι Τούρκοι συνέχισαν να είναι άστοχοι στις προσπάθειες που επιχειρούσαν και ο Ντόρσεϊ με νέο τρίποντο έδωσε αέρα οχτώ πόντων στην ομάδα του Μπαρτζώκα και ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους να καλέσει τάιμ άουτ. 3.56′ πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου η Φενέρ δεν είχε βρει ακόμη σκορ και οι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ με νέο καλάθι ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 12-0. Οι Τούρκοι με τρίποντο του Ντε Κολό μετά από επτά (!) λεπτά βρήκαν τους πρώτους πόντους τους και έτρεξαν ένα σερί 6-12 κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο μείον έξι.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισαν να έχουν το μομέντουμ υπέρ τους, κρατούσαν σταθερά το προβάδισμα και με ένα σερί 11-0 στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου ανέβασαν ξανά τη διαφορά στο 29-12. Η Φενέρμπαχτσε αδυνατούσε, όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο, να βρει σκορ και κατάφερε να σημειώσει τα πρώτα καλάθια της μετά από έξι λεπτά κάνοντας με πέντε συνεχόμενους πόντους το 29-17. Οι Τούρκοι έτρεξαν ένα σερί 3-7 και πήραν στα αποδυτήρια στο μείον εννέα (33-24).

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος και μέσα στα πρώτα δύο λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου εκτόξευσε ξανά τη διαφορά από τους εννέα στους 18 (42-24) με συνεχόμενα καλάθια των Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ αναγκάζοντας τον Γιασικεβίτσιους να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Ντόρσεϊ με νέο δίποντο καλάθι έκανε το +20 (44-24) αλλά η Φενέρ μετά το 11-0 των «ερυθρολεύκων» έτρεξε το δικό της σερί και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους εννέα. Ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ απάντησαν με δυο συνεχόμενα τρίποντα ανεβάζοντας τον δείκτη της διαφοράς στο +15 (54-39) ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.

Οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπήκαν δυνατά στην τελευταία περίοδο και με πρωταγωνιστή τον Μπιμπέροβιτς έτρεξαν ένα σερί 8-0 μειώνοντας στους επτά και αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ 8.29 πριν το φινάλε. Ο Μιλουτίνοφ με δύο εύστοχες βολές και ο Φουρνιέ με εύστοχο τρίποντο έκαναν το 61-49 δίνοντας ξανά αέρα 12 πόντων στην ομάδα τους. Ο Πίτερς με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 66-52 για τους Πειραιώτες, που διατήρησαν τη διαφορά ασφαλείας και εκμεταλλευόμενοι και τα άστοχα τρίποντα της Φενέρ κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61

