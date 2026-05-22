Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα – Πώς θα μάθετε αν πήρατε επιταγή

Σήμερα αναμένεται να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026. Οι φετινές αιτήσεις συγκέντρωσαν το ενδιαφεέρον των πολιτών, σημειώνοντας συμμετοχή ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν φέτος 800.000 αιτήσεις, ενώ θα χορηγηθούν μόλις 300.000 vouchers. Αυτό σημαίνει ότι από τα οριστικά αποτελέσματα για τους τελικούς δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού, θα μείνουν εκτός προγράμματος σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες που είχαν καταθέσει αίτηση.

Οι ωφελούμενοι, μόλις βγουν τα αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες, οι οποίοι θα αναρτηθούν εδώ

Στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουν έγκαιρα σε:

  • κράτηση συμβεβλημένου καταλύματος,
  • έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων.

Η έγκαιρη κράτηση θεωρείται κρίσιμη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αποφύγουν προβλήματα διαθεσιμότητας εν μέσω της καλοκαιρινής ζήτησης.

Για να ενεργοποιηθεί η επιταγή διαμονής απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ δικαιούχου και παρόχου καταλύματος
ηλεκτρονική καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.
Εάν δεν ολοκληρωθούν και τα δύο στάδια, η επιταγή θεωρείται ανενεργή.

Επισημαίνεται από την ΔΥΠΑ ότι όσοι επιλεγούν αλλά δεν χρησιμοποιήσουν την επιταγή διαμονής εντός της διάρκειας του προγράμματος ενδέχεται να αποκλειστούν από τις δύο επόμενες περιόδους κοινωνικού τουρισμού, με εξαίρεση τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους πολύτεκνους.

