Ανδρουλάκης: Ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής γιατί απλά φοβάται

Με την φράση: «Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον κατήφορο κ. Μητσοτάκη. Έναν κατήφορο χωρίς τέλος» ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε, από το βήμα της Βουλής, την αποχώρηση της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από την συζήτηση για το αίτημα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που κατέθεσε το κόμμα του. Ο λόγος ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών κι όχι με 120, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής αφού πρόκειται για πρόταση-αίτημα της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε κυνική ομολογία, την απόφαση της ΝΔ, ασκώντας οξεία κριτική. «Δεν άλλαξαν ούτε οι νόμοι, ούτε ο κανονισμός της Βουλής. Άλλαξε η βούλησή μας. Παίρνουμε τα γκολποστ και τα πάμε κάπου αλλού. Είστε σοβαροί; Την απόφαση του δικαστηρίου τη διαβάσατε; Τις καταδίκες τις διαβάσατε; Ακούσατε ότι ο κ. Τρίμπαλης είπε στο δικαστήριο, ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου, ότι “μου ζήτησαν να πάω στην εξεταστική επιτροπή και μου δώσανε φακελάκι με ερωτήσεις;”. Και βουλευτές της ΝΔ του κάνατε τις ερωτήσεις που του έδωσε το παρακράτος. Εσείς με τη συμπεριφορά σας υπονομεύσατε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Φανταστείτε να υπήρχε άλλο κόμμα στην κυβέρνηση, τί θα έλεγε ο κ. Βορίδης;» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέκρινε τους ισχυρισμούς της ΝΔ που διατύπωσε ο κ. Βορίδης τον οποίο εγκάλεσε ξανά γιατί δεν προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ως θύμα του predator. «Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λέει καλημέρα ούτε ο πρώην πρόεδρός σας, ούτε ο πρώην πρωθυπουργός σας. Βλέπεις την κατάντια αυτού του κόμματος, να λέει ό,τι του κατέβει απέναντι στον ορθό λόγο και στο Σύνταγμα», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και διερωτήθηκε: «Από την ανασφάλειά του ο Πρωθυπουργός παρακολουθούσε το μισό υπουργικό συμβούλιο. Το παίζετε κόμμα πατριωτικό, αλλά δεν ενοχλείστε για το πού είναι τα αρχεία; Κάποτε για να δείξει ότι είναι υπερπατριώτης κρατούσε και τσεκούρι. Δεν σας ενδιαφέρει πού είναι το προϊόν;», απαντώντας στον Μάκη Βορίδη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον που απειλεί τη Δημοκρατία, τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. «Όταν ελέγχεις τα media, όταν έχεις στρατό για την αποδόμηση των πολιτικών αντιπάλων, πρέπει να είσαι έτοιμος να απολογηθείς», παρατήρησε και υπογράμμισε: «Έχετε να πείτε μια συγνώμη σε εμένα; Όσοι από εσάς λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ επειδή φοβάμαι; Πήγα στη Βουλή και είπε ότι η ΕΥΠ δεν έχει τίποτα να μου πει», επεσήμανε ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης και υποστήριξε ότι «ο κ. Δεμίρης δεν είχε να μου πει τίποτα. Το βράδυ που θα πάτε σπίτι σας, να δείτε το πρόσωπό σας στο καθρέφτη και να πείτε, θα το κάνατε ή όχι;».

Συνέχισε τις έντονες επικρίσεις του και ζήτησε να πληροφορηθεί «πότε έμαθε ο κ. Μητσοτάκης για το predator; Ποιες συγκεκριμένες εντολές έδωσε; Ζήτησε ομάδα διερεύνησης; Ζήτησε τεχνικές εκθέσεις; Ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου;» και τόνισε: «Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής γιατί απλά φοβάται. Την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία και η υπόθεση διερευνηθεί σε βάθος θα αποτελέσει παρελθόν όχι μόνο ως πρωθυπουργός αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο. Η χώρα θα γίνει κανονική ευρωπαϊκή χώρα που δεν υπάρχει ατιμωρησία».