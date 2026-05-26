Κιλκίς: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Της απέσπασαν 3.500 ευρώ

Υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που σημειώθηκε στις 13 Μαΐου σε περιοχή του Κιλκίς, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνική Αστυνομία, συνεργός των δύο γυναικών τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειαζόταν άμεσα χρήματα.

Οι δράστες κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να πείσουν την ηλικιωμένη να παραδώσει το ποσό των 3.500 ευρώ. Τα χρήματα παρέλαβε η μία από τις δύο γυναίκες, η οποία στη συνέχεια διέφυγε με όχημα όπου την ανέμενε η συνεργός της.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση του άνδρα που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, όσο και για το ενδεχόμενο συμμετοχής των εμπλεκομένων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

