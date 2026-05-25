MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νιγηρία: Τρεις νεκροί και 25 απαχθέντες σε επιθέσεις ενόπλων στην πολιτεία Κουάρα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επιθέσεις χθες Κυριακή εναντίον αστυνομικού τμήματος και της κατοικίας ενός τοπικού ηγεμόνα στην πολιτεία Κουάρα της Νιγηρίας, και απήγαγαν τουλάχιστον 10 ανθρώπους, όπως ενημέρωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι δράστες σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξαπέλυσαν επίθεση τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή Μπαρούτεν, στο δυτικό άκρο της Νιγηρίας, βάζοντας στο στόχαστρο ένα αστυνομικό τμήμα και την κατοικία του αποκαλούμενου Εμίρη της Γιασικίρα. Κατά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα, οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να απωθήσουν τους επιτιθέμενους. Παράλληλα όμως, ένοπλοι πυρπόλησαν τμήμα της κατοικίας του εμίρη και απήγαγαν 10 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας, με τη συνδρομή στρατού και δασοφυλακής, διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και των απαχθέντων.

Η αστυνομία ενημέρωσε επίσης για άλλη μια επίθεση στην πολιτεία Κουάρα, το βράδυ της Παρασκευής, όπου ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για να συμμετάσχουν σε αγρυπνία στην περιοχή Όρι-Όκε Ατζάιγε. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 15 απήχθησαν και η τύχη τους αγνοείται.

Τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία Κουάρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με βίαιες επιθέσεις συμμοριών που επιδίδονται συχνά σε απαγωγές για λύτρα.

Νιγηρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Ραγίζει καρδιές το αντίο του Τραϊανού Δέλλα στη Γωγώ Μαστροκώστα: “Όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Κυρανάκης για Αντώνη Σαμαρά: Λάθος η κριτική του, δεν υπάρχει μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Χαλκιδική: 32χρονη απείλησε με μαχαίρι τον 46χρονο άντρα της και συνελήφθη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη, θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 20χρονος και 16χρονη προσπάθησαν να μπουν από μπαλκονόπορτα σε διαμέρισμα αλλά τους τσάκωσαν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Ανοίγουν από σήμερα οι αιτήσεις εισαγωγής 40 νέων σπουδαστών στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης