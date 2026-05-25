Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες – Στο “μικροσκόπιο” κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

Το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να ξεκινήσει η κύρια ανάκριση.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα της οργάνωσης, καθώς και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση των Αρχών μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη, με στόχο κυκλώματα που φέρονται να σχετίζονται με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Εμπλοκή αντιδημάρχου

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των συλληφθέντων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ και φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δύο λογιστές συνεργάζονταν στενά με τρία ΚΥΔ σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα, τα οποία λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι για την εξυπηρέτηση αγροτών που υπέβαλλαν αιτήσεις επιδοτήσεων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε ήδη από το 2019.

Τα μέλη της φέρονται να εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια μέσω των ΚΥΔ και στη συνέχεια να καταχωρούσαν ψευδείς δηλώσεις, εξασφαλίζοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που φαίνεται να αποκόμισε το κύκλωμα υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας σημαντική ζημιά τόσο στον οργανισμό όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χρυσοχοΐδης: «Να μην στοχοποιείται η Κρήτη»

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο OPEN TV.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να στοχοποιείται συνολικά η Κρήτη για τη δράση συγκεκριμένων εγκληματικών ομάδων.

«Να μην τα συγχέουμε τα πράγματα. Οι οικογένειες στις οποίες αναφέρομαι πριν από λίγους μήνες στην Κρήτη, μία-μία ή δύο-δύο, όπως βλέπετε, εξαρθρώνονται και πάνε φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν μέσω λογιστών και Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, αποκομίζοντας – όπως είπε – παράνομα οικονομικά οφέλη.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών για τα περαιτέρω.