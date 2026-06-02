Τσίπρας για Ελένη Πορτάλιου: Εμβληματική προσωπικότητα – Σφράγισε με την παρουσία της την επιστήμη και τους κοινωνικούς αγώνες

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της Ελένης Πορτάλιου εξέφρασε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για μία «εμβληματική προσωπικότητα».

Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Ελένης Πορτάλιου:

«Με βαθιά θλίψη και σεβασμό αποχαιρετούμε την Ελένη Πορτάλιου, μια εμβληματική προσωπικότητα που ξεχώρισε για το ήθος της και σφράγισε με την παρουσία της την επιστήμη και τους κοινωνικούς αγώνες.

Ως καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, γαλούχησε γενιές επιστημόνων με βαθιά κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Ενώ μετέτρεψε την επιστημονική της γνώση σε καθημερινή πολιτική πράξη.

Από τη νεαρή της ηλικία στην προεδρία του ΣΑΔΑΣ, τις γραμμές του ΚΚΕ εσωτερικού, της ΑΚΟΑ και αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ, παρέμεινε πάντα μια γνήσια αριστερή και ανυπότακτη φωνή.

Η δράση της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την «Ανοιχτή Πόλη» αποτελεί ζωντανή παρακαταθήκη για την προστασία των ελεύθερων χώρων και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Αλέξης Τσίπρας

