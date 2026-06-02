MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προέβη την Τρίτη η τουρκική πολεμική αεροπορία.

Συνολικά πάνω από το αρχιπέλαγος πέταξαν σήμερα δεκαέξι τουρκικά αεροσκάφη ( ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, ένα κατασκοπευτικό CN-235, δύο μη επανδρωμένα UAV και 12 ελικόπτερα σε τρεις σχηματισμούς) τα οποία προέβησαν και σε 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τουρκικές παραβιάσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Δεν δίστασε να παίξει έναν ολόκληρο λαό στα ζάρια το 2015 – Τίποτα δεν πρόκειται να ξεχαστεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Σακελλαρίδης: Το κόμμα Τσίπρα δεν καλύπτει το κενό που υπάρχει – Λίγοι μας ακούν γιατί υπάρχει κρίση αξιοπιστίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

ΣΧΕΣΕΙΣ 22 ώρες πριν

Πώς να κερδίσετε ξανά την αυτοπεποίθησή σας έπειτα από έναν χωρισμό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν νεαροί που τους είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες κυκλοφορίας και συνέχιζαν να οδηγούν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο Καλαμάτας παραμένουν τα παιδιά της Βασιλικής, ενημερώθηκαν για τη δολοφονία της μητέρας τους