Στο ΔΙΠΑΕ με 380 ομιλητές το 2ο Διεθνές Συνέδριο για τα δικαιώματα του παιδιού

Στην Πανεπιστημιούπολη της Θέρμης θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου 2026 το 2ο Διεθνές Συνέδριο για τον ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, που διοργανώνουν ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος και το ακαδημαϊκό προσωπικό, σε συνεργασία με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν 380 ομιλητές από όλες τις ηπείρους, γεγονός που αναδεικνύει τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα διαδραστικά εργαστήρια, ενώ θα παρουσιαστεί έκθεση αφίσας με έργα παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης από τη Θεσσαλονίκη, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Δίκτυο «Δεσμός» της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Το Συνέδριο έχει ήδη προσελκύσει ακαδημαϊκούς, ερευνητές, πανεπιστημιακούς διδάσκοντες, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αμερική, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή εμβέλεια και σημασία της διοργάνωσης η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στα δικαιώματα του παιδιού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Την επίσημη έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα χαιρετήσουν ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF, Χασάν Χαλίλ, καθώς και πρόξενοι και πρέσβεις από την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Γεωργία, το Μπαγκλαντές και άλλες χώρες.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα εκκινήσουν την Πέμπτη, 4 Ιουνίου, στις 9:45 π.μ. στην Πανεπιστημιούπολη της Θέρμης, στο αμφιθέατρο «Κώστας Γραμμένος».