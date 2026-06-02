Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Παρίσι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής πολιτικής

Στο Παρίσι βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην ετήσια Υπουργική Διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ευημερίας.

Στο επίκεντρο της φετινής Διάσκεψης βρίσκεται η βιομηχανική πολιτική, με θέμα: «Σωστός σχεδιασμός των βιομηχανικών πολιτικών για ανοικτές αγορές, ανάπτυξη και ευημερία». Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στον τρόπο με τον οποίο οι βιομηχανικές στρατηγικές και οι ανταγωνιστικές αγορές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μπορούν να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, στη διατήρηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, στην αξιοποίηση των ψηφιακών και αναδυόμενων τεχνολογιών και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει συνάντηση με τον γενικό γγραμματέα του ΟΟΣΑ Mathias Cormann, ενώ θα παρέμβει στην Ολομέλεια της Υπουργικής Συνόδου, στη συνεδρίαση με θέμα «Εξισορροπώντας τους στόχους και τις επιπτώσεις της βιομηχανικής πολιτικής». Παράλληλα, θα είναι κεντρικός ομιλητής στη συνεδρίαση με θέμα «Δημοσιονομική βιωσιμότητα και βιομηχανικές πολιτικές», όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της ανταγωνιστικότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων για τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στο περιθώριο της παραμονής του στο Παρίσι, ο κ. Πιερρακάκης θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με κορυφαίους θεσμικούς και διεθνείς παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο νέος διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Emmanuel Moulin και ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Fatih Birol, με αντικείμενο τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις επενδύσεις.

Ο υπουργός θα έχει επίσης διμερείς συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Jacques Delors.