Γιώργος Λιάγκας: Θα μας υποστείτε μέχρι τις 3 Ιουλίου, μετά κι εμείς θα πάμε στον πάγκο μας

Για το τέλος της φετινής σεζόν φαίνεται πως… μετρά ήδη αντίστροφα ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό στο κλείσιμο της εβδομάδας μέσα από το «Πρωινό» και δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για την ολοκλήρωση της χρονιάς. Μάλιστα, ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές για το μεγάλο φινάλε της εκπομπής, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιουλίου.

«Καλημέρα, καλημέρα! Καλώς ήρθατε! Τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα, τελευταία μέρα που είναι και τα παιδιά στο σπίτι και μας βλέπουν, άρα καλημέρα και στα παιδάκια», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη του “Πρωινού”.

«Από τη Δευτέρα, κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, πάμε στην τελική ευθεία», Βέβαια, τα σχολεία κλείνουν νωρίς, έτσι; Εμείς κλείνουμε αργά. Νομίζω θα κλείσουμε 3 ή 4 Ιουλίου, πότε είναι Παρασκευή; Εκεί θα κλείσουμε. 3 Ιουλίου; Ωραία, θα μας υποστείτε μέχρι τις 3 Ιουλίου! Μετά κι εμείς θα πάμε στον πάγκο μας», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.