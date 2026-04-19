Ρομπότ… δρομέας στην Κίνα έτρεξε σε ημιμαραθώνιο και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο

Ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ στην Κίνα κατάφερε να κλέψει την παράσταση σε ημιμαραθώνιο που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, καθώς σημείωσε χρόνο 50 λεπτών και 26 δευτερολέπτων, ξεπερνώντας το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε καταγραφεί μόλις έναν μήνα νωρίτερα από τον Τζέικομπ Κιπλίμο στη Λισαβόνα.

Το ρομπότ, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Honor, έδειξε εντυπωσιακή ταχύτητα και αντοχή, ωστόσο λίγο πριν τον τερματισμό προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα και χρειάστηκε βοήθεια για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

This Chinese humanoid robot just shattered the world record for a half marathon, finishing in 50 min 26 sec.



This video shows its crash just meters before the finish line where it had to be picked up by a team of humans. The robot is from Honor, the smartphone maker and Huawei… pic.twitter.com/HflDC0rInX April 19, 2026

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη μεγάλη πρόοδο των ανθρωποειδών ρομπότ, σε σχέση με τον περσινό αγώνα, όπου τα περισσότερα αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Πολλά δεν κατάφεραν καν να ξεκινήσουν, ενώ ελάχιστα ολοκλήρωσαν τη διαδρομή.

NOW – Beijing's humanoid robot half-marathon is underway, with more than 300 humanoid robots and over 70 teams participating in the 13 mile race.pic.twitter.com/f6QMECy8Gi April 19, 2026

Αντίθετα, φέτος συμμετείχαν περισσότερα από 100 ρομπότ, έναντι περίπου 20 πέρυσι, με αρκετά από αυτά να εμφανίζουν σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις και να διεκδικούν τις πρώτες θέσεις μεταξύ των μηχανών.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε παράλληλες διαδρομές για ανθρώπους και ρομπότ, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

300 robots vs humans. Same race. Same day. 🤯



On April 19, Beijing hosts a half-marathon where humanoid robots will run 21.1 km alongside people.



• 300 robots competing

• 38% fully autonomous (AI navigating in real-time)

• Unitree’s H1 already hit 22 mph in trials



Last… pic.twitter.com/Fu0VpTIvVM — Tech Ultimatum (@TechieUltimatum) April 16, 2026

Παρά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα του ρομπότ της Honor, το οποίο ξεπέρασε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ, ο νικητής της κατηγορίας των ρομπότ στον ίδιο αγώνα κατέγραψε χρόνο 2 ώρες και 40 λεπτά, σημαντικά πιο αργό σε σχέση με τον ανθρώπινο νικητή.

Η Κίνα έχει θέσει ως στόχο να εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη στον συγκεκριμένο τομέα, προωθώντας πολιτικές στήριξης των εταιρειών με επιδοτήσεις και επενδύσεις σε υποδομές.

Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται και σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις. Στο ετήσιο γκαλά της κινεζικής τηλεόρασης CCTV για την Πρωτοχρονιά, ανθρωποειδή ρομπότ της εταιρείας Unitree παρουσίασαν εντυπωσιακές επιδείξεις πολεμικών τεχνών, χρησιμοποιώντας σπαθιά και άλλα όπλα, ακόμη και σε κοντινή απόσταση από παιδιά-ερμηνευτές.