Ρομπότ… δρομέας στην Κίνα έτρεξε σε ημιμαραθώνιο και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο

Ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ στην Κίνα κατάφερε να κλέψει την παράσταση σε ημιμαραθώνιο που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, καθώς σημείωσε χρόνο 50 λεπτών και 26 δευτερολέπτων, ξεπερνώντας το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε καταγραφεί μόλις έναν μήνα νωρίτερα από τον Τζέικομπ Κιπλίμο στη Λισαβόνα.

Το ρομπότ, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Honor, έδειξε εντυπωσιακή ταχύτητα και αντοχή, ωστόσο λίγο πριν τον τερματισμό προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα και χρειάστηκε βοήθεια για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη μεγάλη πρόοδο των ανθρωποειδών ρομπότ, σε σχέση με τον περσινό αγώνα, όπου τα περισσότερα αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Πολλά δεν κατάφεραν καν να ξεκινήσουν, ενώ ελάχιστα ολοκλήρωσαν τη διαδρομή.

Αντίθετα, φέτος συμμετείχαν περισσότερα από 100 ρομπότ, έναντι περίπου 20 πέρυσι, με αρκετά από αυτά να εμφανίζουν σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις και να διεκδικούν τις πρώτες θέσεις μεταξύ των μηχανών.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε παράλληλες διαδρομές για ανθρώπους και ρομπότ, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

Παρά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα του ρομπότ της Honor, το οποίο ξεπέρασε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ, ο νικητής της κατηγορίας των ρομπότ στον ίδιο αγώνα κατέγραψε χρόνο 2 ώρες και 40 λεπτά, σημαντικά πιο αργό σε σχέση με τον ανθρώπινο νικητή.

Η Κίνα έχει θέσει ως στόχο να εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη στον συγκεκριμένο τομέα, προωθώντας πολιτικές στήριξης των εταιρειών με επιδοτήσεις και επενδύσεις σε υποδομές.

Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται και σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις. Στο ετήσιο γκαλά της κινεζικής τηλεόρασης CCTV για την Πρωτοχρονιά, ανθρωποειδή ρομπότ της εταιρείας Unitree παρουσίασαν εντυπωσιακές επιδείξεις πολεμικών τεχνών, χρησιμοποιώντας σπαθιά και άλλα όπλα, ακόμη και σε κοντινή απόσταση από παιδιά-ερμηνευτές.

