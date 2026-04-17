Γερμανία: Γυναίκα ξέχασε σε τρένο πακέτο με 20 ταραντούλες

Ένα ασυνήθιστο φορτίο βρήκαν εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων σε τρένο στην περιοχή του Τίμπιγκεν της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας στην Γερμανία.

Ο μηχανοδηγός στο περιφερειακό τρένου που εκτελούσε δρομολόγιο από το Χέρενμπεργκ στο Τίμπιγκεν, στην βορειοδυτική Γερμανία, εντόπισε σε βαγόνι πακέτο στο οποίο υπήρχε ένδειξη «Αράχνες και Σκορπιοί» και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Αφού το πακέτο παραδόθηκε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Τίμπιγκεν, επισημάνθηκε η επαγγελματικά τυπωμένη ετικέτα η οποία υποδείκνυε την γυναίκα στην οποία άνηκε το πακέτο, ενώ επιβεβαίωνε και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας των ειδών, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ωστόσο, αυτό που άφησε άναυδες τις αστυνομικές αρχές ήταν ότι επρόκειτο 20 βραζιλιάνικες ταραντούλες Avicularia geroldi, οι οποίες ήταν σώες και αβλαβείς, συσκευασμένες ανά μία μέσα στο πακέτο.

Η αστυνομία επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια, η οποία παρέλαβε το δέμα της αργότερα την ίδια μέρα, εξηγώντας ότι το είχε ξεχάσει στο τρένο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως διευκρινίστηκε, δεν σημειώθηκε κάποια παράβαση κατά τη διαδικασία μεταφοράς των αραχνών.

