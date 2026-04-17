Στράτος Τζώρτζογλου: Η συγκινητική του ανάρτηση για την Μαρινέλλα – “Άνοιξε πέτρα για να μπει το φως της”

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για την Μαρινέλλα έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου, στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της ερμηνεύτριας, ο ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους το πόσο τον βοήθησε στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική.

Στη δημοσίευση που έκανε την Πέμπτη 16 Απριλίου, ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέβασε δύο κοινές φωτογραφίες τους και έγραψε στη λεζάντα:

«Μην ξεχνάς αγαπημένη μου “ο Θάνατος δεν είναι όταν σβήνουν τα φώτα. Είναι το σβήσιμο της λάμπας επειδή ήρθε η αυγή”. Αφιερωμένο στην πιο γενναιόδωρη “φίλη”, τη μεγαλύτερη φωνή του ελληνικού τραγουδιού που με αγκάλιασε σαν “μάνα” με το που ξεκίνησα την πορεία μου στο σανίδι και που οι συμβουλές της θα ακούγονται πάντα στην καρδιά μου. Άνοιξε πέτρα για να μπει το φως της Μαρινέλλας».

