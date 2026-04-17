Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο τελικός του 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού Διεύθυνσης Ορχήστρας LWI

Η τελική συναυλία του 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού Διεύθυνσης Ορχήστρας LWI (Learn & Win International) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 στις 20:00 στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. (Εγνατία 129) και σηματοδοτεί την κορύφωση ενός διεθνούς καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού γεγονότος υψηλού επιπέδου, φέρνοντας στη σκηνή τη νέα γενιά μαέστρων.

Έξι φιναλίστ του διαγωνισμού, επιλεγμένοι μέσα από τη διαδικασία του masterclass και του ημιτελικού, αναλαμβάνουν να διευθύνουν ζωντανά την Ορχήστρα Νέων Θεσσαλονίκης (TYO), σε πραγματικές συνθήκες συναυλίας. Κάθε συμμετέχων παρουσιάζει τη δική του ερμηνευτική προσέγγιση, αναδεικνύοντας τη μουσική του ταυτότητα και τη σχέση του με την ορχήστρα.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης αποτελεί η διαδικασία ανάδειξης των νικητών:

οι τρεις τελικοί νικητές δεν επιλέγονται από κριτική επιτροπή, αλλά προκύπτουν μέσα από διπλή ψηφοφορία — από τους ίδιους τους μουσικούς της ορχήστρας και από το κοινό που παρακολουθεί τη συναυλία.

Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση βασίζεται στην άμεση καλλιτεχνική επικοινωνία και στην πραγματική δυναμική της ερμηνείας, ενισχύοντας τις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Η συναυλία προσφέρει στο κοινό μια μοναδική εμπειρία συμμετοχής, όπου ο θεατής μετατρέπεται σε ενεργό συνδιαμορφωτή του αποτελέσματος, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των νέων ταλέντων της ορχηστρικής διεύθυνσης.

Ελάτε όχι μόνο να ακούσετε αλλά και να συμμετάσχετε στην ανάδειξη των νικητών!

Πληροφορίες & Εισιτήρια

Πληροφορίες Διοργάνωσης

Ορχήστρα Νέων Θεσσαλονίκης – Thessaloniki Youth Orchestra

https://tyo.gr/