Τάσος Κωστής για τον καρκίνο: Ανέβηκα τον Γολγοθά και πλέον είμαστε ισοπαλία

Δώδεκα χρόνια μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο και τη μάχη που έδωσε, ο Τάσος Κωστής δήλωσε πως είναι «ισοπαλία» με τη νόσο.

Αν και την καταπολέμησε, ο ηθοποιός δεν θεωρεί τον εαυτό του νικητή, αφού όπως τόνισε, αυτή η ασθένεια δεν μπορεί να νικηθεί.

«Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη “νικητής”. Είμαι ισοπαλία. Δεν νικιέται ο καρκίνος. Είμαστε ισοπαλία. Κάθεται φρόνιμα, ούτε εγώ τον σκέφτομαι», είπε αρχικά στην εκπομπή «Ζω καλά», το Σάββατο 18 Απριλίου.

Θυμούμενος τη στιγμή της διάγνωσης, ο ηθοποιός ανέφερε ότι η γυναίκα του λιποθύμησε μόλις ενημερώθηκε από τον γιατρό, ενώ ο ίδιος ένιωσε να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. «Η γυναίκα μου λιποθύμησε, έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου. Τότε, τη λέξη “καρκίνος” δεν μπορούσαμε να την πούμε. Ήταν δύσκολο να βάλεις αυτή τη λέξη στο στόμα σου και να μην ανατριχιάζεις. Μου είπε ο γιατρός “Θα ταλαιπωρηθείς, αλλά θα πάνε καλά”», περιέγραψε.

Πλέον είναι καλά, έχοντας ξεπεράσει την περιπέτεια της υγείας του. «Έκανα παρέα με την αγία υπομονή και ανέβηκα τον Γολγοθά γιατί έκανα χειρουργείο, θεραπείες, ακτινοθεραπείες. Έχουν περάσει δώδεκα χρόνια πια, είμαστε εντάξει», κατέληξε.

