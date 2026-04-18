ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Γιακουμάκης στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Τα προβλήματα δεν σταματούν στον ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να μένει την τελευταία στιγμή εκτός αποστολής από το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το Κυριακάτικο παιχνίδι (18:00, 19/04) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League ολοκληρώθηκε με ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τέθηκε εκτός μάχης.

Η κατάσταση του διεθνή Έλληνα επιθετικού του ΠΑΟΚ θα αξιολογηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες.

Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτόμερειες, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Εκτός από τον Γιακουμάκη, στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνέχισε την θεραπεία του.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.

Γιώργος Γιακουμάκης ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Μεντίλ ενόψει Βόλου: Δεν θα πετάξουμε τη δεύτερη ευκαιρία μας για νίκη στα πλέι οφ

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μέση Ανατολή: Άνοιξε ο ιρανικός εναέριος χώρος για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ο φόβος της κυβέρνησης Τραμπ οδηγεί αριστερούς Αμερικανούς να αγοράζουν και να εκπαιδεύονται σε όπλα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά: “Καμία σύνδεση με την τραγωδία, η ευθύνη είναι ατομική”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε ρυθμούς ΠΑΟΚ η πλατεία Αριστοτέλους για την εκδήλωση των 100 χρόνων – Βίντεο και φωτό

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Τα 6 βήματα για να επανέλθετε από το burnout