Τραμπ για Ιράν: Πήγαν να παίξουν παιχνίδια, αλλά οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά – Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν με τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Ιράν, μετά την απόφαση της Τεχεράνης να ανακαλέσει την κίνησή της σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε θετική τροχιά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με την εξέλιξη της κατάστασης. «Οι συνομιλίες εξελίσσονται πολύ καλά, τα πράγματα πάνε πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας τη στάση της ιρανικής πλευράς.

We will be talking about Iran later—we have very good conversations going on. It’s working out very well. pic.twitter.com/QjEuN9iXp8 April 18, 2026

Ο ίδιος σημείωσε ότι «επιχείρησαν να παίξουν παιχνίδια, όπως κάνουν εδώ και 47 χρόνια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τέτοιου είδους κινήσεις αποτελούν πάγια τακτική του Ιράν στις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ έχουν εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό, την αεροπορία και την ηγεσία της χώρας.

«Ήθελαν να κλείσουν ξανά τα Στενά, όπως κάνουν εδώ και χρόνια, αλλά δεν μπορούν να μας εκβιάσουν», είπε ο Τραμπ.

They wanted to close up the strait again, as they have been doing for years.



They can’t blackmail us. pic.twitter.com/QpRFCaDUOk — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αναμένονται εξελίξεις σύντομα: «Μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχουμε κάποιες πληροφορίες. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους και τηρούν σκληρή στάση», δήλωσε.