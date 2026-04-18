Τραμπ για Ιράν: Πήγαν να παίξουν παιχνίδια, αλλά οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά – Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν με τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Ιράν, μετά την απόφαση της Τεχεράνης να ανακαλέσει την κίνησή της σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε θετική τροχιά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με την εξέλιξη της κατάστασης. «Οι συνομιλίες εξελίσσονται πολύ καλά, τα πράγματα πάνε πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας τη στάση της ιρανικής πλευράς.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «επιχείρησαν να παίξουν παιχνίδια, όπως κάνουν εδώ και 47 χρόνια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τέτοιου είδους κινήσεις αποτελούν πάγια τακτική του Ιράν στις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ έχουν εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό, την αεροπορία και την ηγεσία της χώρας.

«Ήθελαν να κλείσουν ξανά τα Στενά, όπως κάνουν εδώ και χρόνια, αλλά δεν μπορούν να μας εκβιάσουν», είπε ο Τραμπ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αναμένονται εξελίξεις σύντομα: «Μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχουμε κάποιες πληροφορίες. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους και τηρούν σκληρή στάση», δήλωσε.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Εργαζόμενοι Νοσοκομείου Κεφαλονιάς: “Παρίστανε τη νοσηλεύτρια” η γυναίκα που έκανε τις καταγγελίες μετά τον θάνατο της Μυρτούς

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Το Ιράν απειλεί ότι θα ξανακλείσει τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε ρυθμούς ΠΑΟΚ η πλατεία Αριστοτέλους για την εκδήλωση των 100 χρόνων – Βίντεο και φωτό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Τρία νέα αναπτυξιακά καθεστώτα για μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και παραμεθόριες περιοχές ύψους 450 εκατ. ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Η σοκαριστική στιγμή που δεκάδες καρχαρίες περικυκλώνουν ψαρά στην Αμερική – Δείτε video

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ικαρία: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος