Άρης-Βόλος: Ο Ρόουζ παρτενέρ του Φαμπιάνο στην άμυνα των “κιτρινόμαυρων” – Αναλυτικά η ενδεκάδα

Φωτογραφία: Intime
Με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, ύστερα από σχεδόν τρεις μήνες, ο Άρης υποδέχεται σήμερα (18/04, 19:00) τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, στο κυνήγι της 5ης θέσης.

Ο Ρόουζ αποτελεί το μοναδικό νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα των «κιτρινόμαυρων». Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στο αρχικό σχήμα και θα αγωνιστεί δίπλα στον Φαμπιάνο. Από εκεί και πέρα, ο προπονητής του Άρη διατηρεί τον βασικό κορμό, επιλέγοντας τα ίδια πρόσωπα που ξεκίνησαν και στην προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό.

Στα θετικά για τους γηπεδούχους συγκαταλέγεται η επιστροφή του Φαντιγκά στην αποστολή, μετά την απουσία του λόγω τιμωρίας. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Γαλανόπουλος, καθώς δεν κρίθηκε απόλυτα έτοιμος να αγωνιστεί, με το τεχνικό τιμ να προτιμά να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του.

Δείτε τις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Πέρεθ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε.

