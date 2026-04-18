MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου στο Κίεβο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σήμερα σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου και 10 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

«Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι πέντε ανθρώπων», δήλωσε σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στο X, προσθέτοντας ότι «10 άνθρωποι νοσηλεύονται» και ότι «τέσσερις όμηροι έχουν διασωθεί».

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, ανακοίνωσε ότι ο ένοπλος που είχε οχυρωθεί σε σούπερ μάρκετ σε περιοχή της πρωτεύουσας σκοτώθηκε κατά την σύλληψη του.

«Ο ένοπλος σκοτώθηκε κατά τη σύλληψή του στο Κίεβο» στο σούπερ μάρκετ όπου είχε οχυρωθεί, δήλωσε ο υπουργός μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ο άνδρας «είχε πάρει ομήρους και πυροβολούσε κατά της αστυνομίας» κατά τη σύλληψή του.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

