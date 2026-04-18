Καύσιμα: Πότε θα πέσουν οι τιμές στην αντλία

Αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων προμηνύει η σημαντική πτώση που καταγράφεται στη διεθνή αγορά πετρελαίου, των τελευταίων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η υποχώρηση των τιμών του Brent δημιουργεί προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα και στην ελληνική αγορά, ωστόσο, όπως επισημαίνουν παράγοντες του κλάδου, η αποκλιμάκωση δεν θα είναι άμεση και θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή.

Ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εξηγεί ότι η πτώση θα αρχίσει να περνά σταδιακά στην αγορά μέσα στις επόμενες ημέρες, ξεκινώντας από τις τιμές των διυλιστηρίων.

«Η πτώση θα αρχίσει από την Τρίτη στις διυλιστηριακές τιμές και στην αγορά θα φανεί σταδιακά, με κορύφωση μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, εφόσον η τιμή παραμείνει στα 88 δολάρια το βαρέλι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα 3-4 λεπτά ανά λίτρο για τη βενζίνη, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης ενδέχεται να φτάσει τα 8 λεπτά.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο κ. Παπαγεωργίου εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς την προοπτική επιστροφής στα επίπεδα τιμών πριν από την κρίση, τονίζοντας ότι η διεθνής αγορά ενέργειας παραμένει ευμετάβλητη και επηρεάζεται από γεωπολιτικούς παράγοντες.

Όπως υπογραμμίζει, «έχουμε πολύ δρόμο ακόμα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διακυμάνσεων το επόμενο διάστημα.

