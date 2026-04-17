Ψηφιακό σύστημα 3 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των υδάτων

Με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων προς όφελος των πολιτών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχωρούν στην υλοποίηση του έργου «Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα για τον Τομέα των Υδάτων», προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διαχείριση των φυσικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, με άμεσο όφελος για τους πολίτες και την οικονομία. Υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρετεί έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για τα ύδατα, σε συντονισμό με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έχει την αρμοδιότητα για τη χάραξη της πολιτικής προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, καθώς και με το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του κρίσιμου ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη συνολική παρακολούθηση, ανάλυση και διαχείριση των υδάτινων πόρων σε εθνικό επίπεδο.

Η πλατφόρμα θα συλλέγει, αποθηκεύει, αναλύει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα και δείκτες για την κατανάλωση, την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού. Παράλληλα, θα διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα των παρόχων ύδατος, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα του δικτύου, από την πηγή έως τον τελικό καταναλωτή.

Η ανάπτυξη του συστήματος ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής και των σύγχρονων απαιτήσεων για ποιοτικές και διαφανείς δημόσιες υπηρεσίες. Η δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης ενισχύει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συνεργασία της κεντρικής διοίκησης με τους αρμόδιους φορείς και την αυτοδιοίκηση.

Μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών, το σύστημα θα επιτρέπει την απεικόνιση των υποδομών και των δικτύων σε χάρτες, καθώς και τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων, όπως βλάβες και απώλειες. Επιπλέον, θα υποστηρίζει την ανάπτυξη βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs), ενισχύοντας τη συγκριτική αξιολόγηση των παρόχων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μέσω της πλατφόρμας, θα παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες για την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού, ενώ θα υποστηρίζεται και η διαχείριση καταγγελιών για υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, διασφαλίζοντας την παρακολούθηση και την επίλυσή τους.