Πλακιωτάκης από Κωνσταντινούπολη: Απαιτείται σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας

Την ανάγκη απόλυτου σεβασμού των κανόνων του Διεθνούς Δίκαιου και του Δικαίου της Θάλασσας στην τρέχουσα περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών κρίσεων επισήμανε ο κ Γιάννης Πλακιωτάκης παρεμβαίνοντας στις εργασίες της 152ης Ολομέλειας της παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, με θέμα «Καλλιεργώντας την ελπίδα, διασφαλίζοντας την ειρήνη και εγγυώμενοι τη δικαιοσύνη για τις μελλοντικές γενιές».

Ο Ά Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ανέφερε ότι η ειρήνη προϋποθέτει αξιοπιστία, δικαιοσύνη και σταθερή προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο των κοινοβουλίων στη διασφάλιση της θεσμικής σταθερότητας. Αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ότι οι προκλήσεις της περιοχής αντικατοπτρίζουν ευρύτερες διεθνείς τάσεις και ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, ιδίως στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνεργασίας μπορούν να λειτουργήσουν ως πεδία σύγκλισης και ανάπτυξης, ενώ ανέδειξε τον ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στη διατήρηση του διαλόγου και την οικοδόμηση συνεργασιών.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη κοινής δράσης για την προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι το μέλλον διαμορφώνεται μέσα από συνειδητές επιλογές και συλλογική ευθύνη. Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στην ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας και του διαλόγου, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και υπογράμμισε τον ρόλο των κοινοβουλίων στην προώθηση της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.