ΠΑΟΚ – Θύρα 4: “Στα 100 χρόνια δεν υπάρχουν απόντες, είστε όλοι εδώ μαζί μας”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε σε μήνυμά της, η Θύρα 4.

Η Θύρα 4 τονίζει πως σε αυτά τα 100 χρόνια, δεν υπάρχουν απόντες. “Όσοι κι αν έφυγαν, είναι όλοι εδώ παρόντες σε κάθε αγώνα, σε κάθε πέταλο, σε κάθε λεωφορείο”, επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η Θύρα 4 αναφέρει τα εξής:

«Συμπληρώσαμε έναν αιώνα γεμάτο ΠΑΟΚ. Πέρασαν 100 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η μεγαλύτερη προσφυγική ομάδα του πλανήτη. Ένας ΠΑΟΚ πέρα από έθνη και θρησκείες.

Ιδρύθηκε από τους πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, που κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν σύλλογο-σύμβολο για όλη τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Η γνήσια μαγκιά, η αυθεντική τρέλα και ο ιδιαίτερος φανατισμός του ΠΑΟΚτσή που τον ακολουθεί παντού πίστα και με ανιδιοτέλεια, μαζί με τον θρύλο της καυτής και απαράμιλλης Τούμπας, γράφουν εδώ και 100 χρόνια χρυσή ιστορία… μέχρι το άπειρο.

Στα 100 της χρόνια, αυτή η ομάδα είναι υποχρεωμένη να γιορτάσει ξανά μέσα από τον πόνο και το πένθος, όπως ακριβώς γεννήθηκε και όπως προστάζει η ιστορία της. Στα 100 της χρόνια δεν υπάρχουν απόντες, είστε όλοι εδώ μαζί μας κάθε Κυριακή, σε κάθε πέταλο, σε κάθε πούλμαν.

Και θα είστε εδώ όσο υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν, μάχονται και ονειρεύονται έναν ΠΑΟΚ τεράστιο.

Έναν ΠΑΟΚ που το μεγαλείο του δεν έχει τελειωμό. 100 χρόνια, εμείς είμαστε η Θεσσαλονίκη. 100 χρόνια, ο δικός μας ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ.

1926-2026

Χρόνια πολλά, μεγάλε ΠΑΟΚBizim ΠΑΟΚ

Μετά τιμής, Σύνδεσμος φίλων Π.Α.Ο.Κ. “ΘΥΡΑ 4».

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

