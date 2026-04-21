ΚΚΕ: Η 21η Απριλίου αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική εξουσία δεν διστάζει να εναλλάσσει τις πολιτικές μορφές της

«Οι πραγματικές αιτίες της επιβολής της δικτατορίας πρέπει να αναζητηθούν στις αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς που σοβούσαν στο εσωτερικό της ίδιας της αστικής τάξης, στις τριβές που προκαλούσε ο ρόλος του Παλατιού στη λειτουργία του αστικού πολιτικού συστήματος (το ρόλο που έπαιζε στο στρατό και στη διαμόρφωση κυβερνήσεων), όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά την ήττα του ΔΣΕ, στις διαφωνίες για την εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το Κυπριακό, που διαπλέκονταν με τους γενικότερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή», σημειώνει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ στο μήνυμά του για την επέτειο του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου και την επιβολή της δικτατορίας.

Προσθέτει πω η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, ενώ προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες. «Παρά την ανετοιμότητα του εργατικού – λαϊκού κινήματος και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το ΚΚΕ εξαιτίας της βαριάς παρανομίας, αλλά και λαθεμένων στρατηγικών επιλογών, που οδήγησαν στη διάλυση των παράνομων Κομματικών Οργανώσεων, είναι μύθος ότι κανείς δεν όρθωσε το ανάστημά του απέναντι στη δικτατορία τον πρώτο καιρό. Ενάντια στους σχεδιασμούς της στάθηκαν εξαρχής οι κομμουνιστές και άλλοι ριζοσπάστες αγωνιστές, πληρώνοντας βαρύ αντίτιμο για την πάλη τους υπέρ των εργατικών – λαϊκών συμφερόντων», τονίζει το μήνυμα του ΚΚΕ επισημαίνοντας την ξεχωριστή συμβολή στην ανάπτυξη των εργατικών – λαϊκών αγώνων, από τις πρώτες κινητοποιήσεις με συνδικαλιστικά αιτήματα έως τη φοιτητική κατάληψη της Νομικής και τον νεολαιίστικο και εργατικό – λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου (Νοέμβρης 1973).

Προσθέτει ότι η πτώση της δικτατορίας τον Ιούλιο του 1974 ήταν αποτέλεσμα των «εγκλημάτων» της, ιδίως της Κύπρου, της εξάντλησης του ρόλου της. «Η 21η Απριλίου αποδεικνύει και υπενθυμίζει μέχρι τις μέρες μας ότι η καπιταλιστική εξουσία δε διστάζει να εναλλάσσει τις πολιτικές μορφές της, από την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία σε πολιτική ή στρατιωτική δικτατορία και το αντίστροφο, με γνώμονα πάντα να εξυπηρετούνται καλύτερα τα καπιταλιστικά συμφέροντα, να μένει ανέγγιχτη η δικτατορία του κεφαλαίου», υπογραμμίζεται στο μήνυμα.

Σημείωνει ότι το σημερινό κράτος αποδεικνύεται ικανότατο να στέλνει φρεγάτες, πυραύλους και στρατεύματα στο εξωτερικό, να “μπουκώνει” με χρήμα τους διάφορους “επενδυτές”, να καταστέλλει λαϊκούς αγώνες, να ξεσπιτώνει λαϊκές οικογένειες, αλλά την ίδια ώρα να εμφανίζεται ανίκανο να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του λαού από τις φυσικές καταστροφές, να μεριμνά για την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο, να ελέγχει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, να στελεχώνει επαρκώς τα δημόσια νοσοκομεία κ.ο.κ.

Αυτή την αλήθεια προσπαθούν να συγκαλύψουν η κυβέρνηση της ΝΔ και η βολική αντιπολίτευση, που σκιαμαχούν για το περιβόητο “κράτος δικαίου”. Πίσω από τους καυγάδες τους για τη διαφθορά, τα σκάνδαλα, τη λειτουργία των θεσμών κ.λπ., βρίσκεται η σύμπλευσή τους στους στόχους της καπιταλιστικής κερδοφορίας, στις διεθνείς συμμαχίες της αστικής τάξης, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ κ.λπ., στους πολεμικούς σχεδιασμούς προς όφελος του κεφαλαίου, τελικά στην αντιλαϊκή πολιτική που όλα τα παραπάνω συνεπάγονται» αναφέρει και δηλώνει καταλήγοντας:

«Το ΚΚΕ δεν υποκλίνεται στην “ιερότητα” του αστικού κράτους, των θεσμών, της ταξικής νομιμότητας και των μηχανισμών του. Δεν ανησυχεί από τον “κλονισμό της πίστης του λαού” στα παραπάνω, όπως λένε κυβέρνηση και αστική αντιπολίτευση, αντίθετα, σε αυτόν τον κλονισμό βλέπει άλλες δυνατότητες, επιδιώκει να του προσδώσει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, να τον κάνει απόφαση ανατροπής. Με αυτόν τον σκοπό πρωτοστατεί στην οργάνωση της εργατικής – λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, δίνει όλες του τις δυνάμεις στους καθημερινούς αγώνες του λαού και της νεολαίας για μισθούς, συντάξεις, για να μην πληρώσει ο λαός το “πολεμικό” κύμα ακρίβειας, για τα δικαιώματα σε παιδεία, υγεία, πολιτισμό. Μπαίνει μπροστά στον αγώνα για να φύγουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις από τη χώρα μας, να επιστρέψουν όλες οι μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων, για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ».