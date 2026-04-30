Ο Ζελένσκι ζητά διευκρινίσεις για την πρόταση εκεχειρίας μετά την συνομιλία Τραμπ και Πούτιν

Η Ουκρανία θα ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ τις λεπτομέρειες της ρωσικής πρότασης για σύντομη κατάπαυση του πυρός την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε χθες (29/04) με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και είπε στους δημοσιογράφους ότι συζήτησαν την ιδέα «μιας μικρής εκεχειρίας», για την οποία ζητά να ενημερωθεί επίσημα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι η εκεχειρία θα καλύψει την 9η Μαΐου, επέτειο της ήττας των Γερμανών ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η ακριβής χρονική στιγμή δεν έχει ακόμη καθορισθεί.

«Θα διευκρινίσουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται -μερικές ώρες ασφαλείας για μια παρέλαση στη Μόσχα ή κάτι περισσότερο», δήλωσε ο Ζελένσκι για την πρόταση κατάπαυσης του πυρός.

«Η πρότασή μας είναι μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός, αξιόπιστη και εγγυημένη ασφάλεια για τους ανθρώπους και μια διαρκής ειρήνη. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση σε οποιαδήποτε αξιοπρεπές και αποτελεσματικό σχήμα», αναφέρει ο ίδιος στην ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Πέρυσι ο Πούτιν κήρυξε μια εκεχειρία διάρκειας 72 ωρών για να τιμήσει την 80ή επέτειο της νίκης στην Ευρώπη στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είχε συμφωνηθεί με το Κίεβο, το οποίο την χαρακτήρισε τέχνασμα και κατηγόρησε την Ρωσία ότι παραβίασε τη δική της εκεχειρία εκατοντάδες φορές.

Ο Πεσκόφ είπε ότι ο Πούτιν έχει λάβει ήδη την απόφαση για την τελευταία προταθείσα εκεχειρία και ότι αυτή θα προχωρήσει, αν και αναμένεται κάποιο είδος απάντησης από το Κίεβο.

Η Σοβιετική Ένωση της οποίας τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία ήταν τμήματά της, έχασε 27 εκατομμύρια ανθρώπους στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες απώλειες από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εφέτος η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία θα είμαι μικρότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς την συνήθη παρουσίαση όπλων.

Το Κρεμλίνο απέδωσε την απόφαση του να πραγματοποιήσει μικρότερη παρέλαση, στην τρομοκρατική απειλή όπως ισχυρίσθηκε από την Ουκρανία, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει τις επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία, ενώ οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν σημειώσει μόνο σταδιακή πρόοδο στο μέτωπο της μάχης.