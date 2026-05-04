Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε πέντε θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη – Σημαντική πτώση για την Μαρία Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε έως τη φάση των «16» στο Madrid Open, κάτι που του χάρισε άνοδο πέντε θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Παρά την ήττα του από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ο Τσιτσιπάς ανέβηκε στο Νο75 και πλέον στοχεύει σε ανάλογες εμφανίσεις, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι δεν έχει πολλούς βαθμούς να υπερασπιστεί, ώστε να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση του.

Αντίθετα, η Μαρία Σάκκαρη υποχώρησε κατά δέκα θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς ο πρόωρος αποκλεισμός της στο ίδιο τουρνουά την έφερε στο Νο47. Ως αποτέλεσμα, χάνει και το πλεονέκτημα της απευθείας πρόκρισης από τον πρώτο γύρο σε ορισμένες διοργανώσεις.