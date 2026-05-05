Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα είπε αντίο στο μπάσκετ: “Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν”

THESTIVAL TEAM

Ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του, εν μέσω πολυετούς μάχης με τον καρκίνο και τόνισε ότι θα ήθελε οι φίλοι του μπάσκετ να τον θυμούνται στο επίπεδο που ήταν.

Η είδηση της απόσυρσης του Πολονάρα από το επαγγελματικό μπάσκετ ήταν ξαφνική, όμως ο 34χρονος μαχητής της ζωής αποφάσισε να κλείσει έναν κύκλο της ζωής του, μετά από εξαιρετικά δύσκολους μήνες, όπου κινδύνευσε να χάσει τη μάχη με τη ζωή.

Ο Πολονάρα δίνει μάχη με τη μυελογενή λευχαιμία, κάτι που τον οδήγησε να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών και αυτό ανέτρεψε τα δεδομένα για την 2η επιστροφή του στη δράση, καθώς παρά τη θέλησή του, ήταν αδύνατο να αγωνιστεί στο επίπεδο που επιθυμούσε.

Στο παρελθόν είχε κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο των όρχεων και είχε επιστρέψει κανονικά στη δράση, αγωνιζόμενος στη Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια.

Το αντίο του Ακίλε Πολονάρα:

«Ευχαριστώ τους προπονητές, ευχαριστώ τους συμπαίκτες, το ιατρικό επιτελείο κάθε ομάδας στην οποία αγωνίστηκα, γιατί με κάνατε να νιώσω ένας ΚΑΛΟΣ παίκτης, αλλά πάνω απ’ όλα ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ… ευχαριστώ και όσους με προσέβαλαν στα social media και στα γήπεδα, ήσασταν η δύναμή μου! Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ.

Προσπάθησα, επιστρέφοντας σε ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι ώρα να πω αντίο στο μπάσκετ, γιατί δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε για αυτό που ήμουν!

Θα μου λείψεις, πορτοκαλί μπάλα».

