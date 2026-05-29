Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα

Στοχευμένη δράση πραγματοποίησε απογευματινές ώρες χθες έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνος, κατά τους οποίους:

Ελέγχθηκαν 127 άτομα και 9 οχήματα,

Προσήχθησαν 13 αλλοδαποί και

Συνελήφθησαν 4 άτομα για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών, με 46χρονο εξ’ αυτών να έχει παραβιάσει περιορισμούς διαμονής.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.