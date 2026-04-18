Αλίνα Κωτσοβούλου – Το τρυφερό μήνυμα στον Στάθη Μαντζώρο: “Σήμερα έχεις γενέθλια”

THESTIVAL TEAM

Μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στον τηλεοπτικό της παρτενέρ έκανε η Αλίνα Κωτσοβούλου, θέλοντας να του ευχηθεί δημόσια για τα γενέθλιά του μέσα από τα social media.

Ο λόγος για τον Στάθη Μαντζώρο, με τον οποίο συνεργάστηκε επί τρεις σεζόν στη δημοφιλή σειρά Σασμός του Alpha TV και ο οποίος το τελευταίο διάστημα δίνει τη δική του δύσκολη μάχη για τη ζωή.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε ένα όμορφο φωτογραφικό στιγμιότυπο από το παρελθόν, συνοδεύοντάς το με λόγια γεμάτα αγάπη και στήριξη το βράδυ του Σαββάτου, στέλνοντας δημόσια τις πιο γλυκές ευχές της στον αγαπημένο της συνάδελφο.

“Σήμερα έχεις γενέθλια! Μας λείπεις πολύ και σε περιμένουμε” έγραψε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους μ’ αυτό το τρυφερό μήνυμα της.

Αλίνα Κωτσοβούλου

