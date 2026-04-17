MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσφέρει 100 εισιτήρια διαρκείας για τα 100 χρόνια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχωρά σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό και επετειακό χαρακτήρα, ανακοινώνοντας τη διοργάνωση διαγωνισμού για τη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Μέσα από τη δράση «100 Χρόνια ΠΑΟΚ-100 Εισιτήρια Διαρκείας», ο σύλλογος επιδιώκει να φέρει ακόμη πιο κοντά τον κόσμο του στην ομάδα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα της στήριξης και της συμμετοχής σε μια ιστορική χρονιά για τον Δικέφαλο.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο του εορτασμού της ιστορικής επετείου των 100 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου, ανακοινώνει τη διοργάνωση διαγωνισμού με τίτλο «100 Χρόνια ΠΑΟΚ-100 Εισιτήρια Διαρκείας» και συγκεκριμένα 40 εισιτήρια διαρκείας θα διατεθούν σε φιλάθλους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ανέργους και πολύτεκνους) και τα υπόλοιπα 60 εισιτήρια θα διατεθούν στο ευρύ φίλαθλο κοινό.

Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 20 Απριλίου 2026 και θα διαρκέσει 10 ημέρες, έως και τις 30 Απριλίου 2026 και αφορά στην αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ενώ η κλήρωση και η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2026 μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Με το μήνυμα «100 χρόνια ΠΑΟΚ-Κανείς μόνος στην κερκίδα», η ΚΑΕ ΠΑΟΚ καλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για τη μεγάλη γιορτή του Συλλόγου και να γίνουν μέρος της ιστορίας του.

Οι λεπτομέρειες και οι όροι του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την 20η Απριλίου 2026, γενέθλια ημέρα του ΠΑΟΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, www.paokbc.gr», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

