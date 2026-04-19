Δύο συλλήψεις για έκθεση ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

Σε δύο συλλήψεις γυναικών για περιστατικά έκθεσης ανηλίκων προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής στην επιτήρηση παιδιών.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας, 27χρονη ημεδαπή, η οποία φέρεται να άφησε αβοήθητη την ανήλικη κόρη της. Μετά από άμεσες αναζητήσεις των αστυνομικών, το παιδί εντοπίστηκε περίπου στις 16:45 σε στάση μετρό.

Σε δεύτερο περιστατικό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων Μενεμένης συνέλαβαν 20χρονη ημεδαπή στους Αμπελόκηπους, καθώς ο ανήλικος γιος της διέφυγε της προσοχής της ενώ βρίσκονταν στην οικία τους. Το παιδί εντοπίστηκε ασυνόδευτο σε υπαίθριο χώρο της ίδιας περιοχής από διερχόμενη πολίτη.

Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκαν δικογραφίες για έκθεση ανηλίκων, ενώ οι υποθέσεις θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Θάνος Μπίρκος: Μου είπαν ότι είχα 69 πιθανότητες την ώρα να φύγω στον ύπνο μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λευτέρης Πετρούνιας: Η συγκίνησή του για τα τέσσερα μετάλλια της κόρης του στην ενόργανη γυμναστική

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Έμινεμ: Παππούς για δεύτερη φορά ο ράπερ, η θετή του κόρη απέκτησε το πρώτο της παιδί

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν πλοία και το Ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάζουν τα Στενά του Ορμούζ γιατί θα στοχοποιηθούν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Αθήνα: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση της 16χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Αναστάτωση στο Τενεσί: Σμήνη μελισσών “πλημμύρισαν” δρόμο μετά από ατύχημα φορτηγού – Δείτε βίντεο