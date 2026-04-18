Ρόδος: Παίκτης πλάκωσε στο ξύλο διαιτητή σε αγώνα εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ – Δείτε βίντεο

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε σε αγώνα του εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ στη Ρόδος, όταν παίκτης φέρεται να επιτέθηκε σε διαιτητή, προκαλώντας αναστάτωση εντός γηπέδου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μετά την επιβολή τεχνικής ποινής, με την κατάσταση να ξεφεύγει και να οδηγεί σε ένταση μεταξύ των εμπλεκομένων.

Μετά το συμβάν, ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Δωδεκανήσου προχώρησε σε αίτημα για τη διακοπή του εργασιακού πρωταθλήματος στη Ρόδο, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των διαιτητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Με αφορμή το σοβαρό γεγονός που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα του εργασιακού πρωταθλήματος, όπου αθλητής προέβη σε βιαιοπραγία εις βάρος εν ενεργεία διαιτητή, το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Δ.Κ.Δ συνεδρίασε εκτάκτως εκφράζοντας την απόλυτη καταδίκη του για το περιστατικό αυτό και την στήριξη του με οποιαδήποτε τρόπο απαιτηθεί στον συνάδελφο μας που δέχτηκε την παραπάνω επίθεση.

Η επίθεση κατά διαιτητή δεν αποτελεί μόνο απαράδεκτη και ποινικά διωκόμενη συμπεριφορά, αλλά συνιστά ευθεία προσβολή των θεμελιωδών αρχών του αθλητισμού. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές σε κανένα επίπεδο διοργάνωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

1) Να ζητήσει την άμεση διακοπή του εργασιακού πρωταθλήματος έως ότου διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφάλειας των διαιτητών.

2) Να καλέσει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα να επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον υπαίτιο αθλητή.

3) Να απαιτήσει από τη διοργανώτρια αρχή τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας των διαιτητών”.

