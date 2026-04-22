ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ο Τρινκιέρι στο Παλατάκι για τον σπουδαίο πρώτο τελικό με την Μπιλμπάο

Στο “PAOK Sports Arena” βρίσκεται ο Αντρέα Τρινκιέρι, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον σπουδαίο πρώτο τελικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπιλμπάο, για το FIBA Europe Cup.

Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου από τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα παρακολουθήσει από τα επίσημα του γηπέδου την μεγάλη αναμέτρηση των «ασπρόμαυρων».

Σύμφωνα με το metrosport.gr, με το που έγινε αντιληπτός από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ ο Τρινκέρι γνώρισε θερμή υποδοχή, με πολλούς να σπεύδουν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Ο Ιταλός προπονητής δεν αρνήθηκε σε κανέναν, δείχνοντας άμεση διάθεση επικοινωνίας με τον κόσμο της ομάδας.

Ενός λεπτού σιγή για τον Όσκαρ Σμιντ

Την ίδια στιγμή, η FIBA ανακοίνωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής προς τιμήν του Όσκαρ Σμιντ, ενός από τους μεγαλύτερους σκόρερ που ανέδειξε ποτέ το παγκόσμιο μπάσκετ. Ο Βραζιλιάνος θρύλος, γνωστός και ως «Mão Santa», άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο άθλημα, καταγράφοντας σχεδόν 50.000 πόντους σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Με καριέρα που διήρκεσε 29 χρόνια, ο Σμιντ κατέχει ιστορικά ρεκόρ, όντας πρώτος σκόρερ τόσο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων όσο και του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η προσφορά του αναγνωρίστηκε διεθνώς, με την ένταξή του στο Hall of Fame της FIBA το 2010 και στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame το 2013.

Παρά το γεγονός ότι επιλέχθηκε στο ντραφτ του ΝΒΑ το 1984, επέλεξε να μην ακολουθήσει καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παραμένοντας πιστός στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.