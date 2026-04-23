Ζελένσκι: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, υπάρχει κίνδυνος στην εξασφάλιση συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας από τις ΗΠΑ

Η Ουκρανία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυξημένο κίνδυνο στην εξασφάλιση συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας από τις ΗΠΑ στην περίπτωση που ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτίμησε χθες, Τετάρτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, δήλωσε ότι η Ουκρανία έλαβε περιορισμένο αριθμό τέτοιων όπλων επειδή η παραγωγή των ΗΠΑ ήταν περιορισμένη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει διακοπή στις προμήθειες ή στην παροχή πληροφοριών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η χώρα του μπόρεσε να εξασφαλίσει αμερικανικά όπλα μέσω του προγράμματος PURL, βάσει του οποίου οι χώρες του ΝΑΤΟ μπορούν να χρηματοδοτούν την αγορά όπλων για το Κίεβο.

“Μέσω αυτού του προγράμματος, μπορούμε να αγοράσουμε αντιβαλλιστικούς πυραύλους για συστήματα Patriot και κάποια άλλα όπλα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς”, σημείωσε ο Ζελένσκι στο CNN.

“Και φυσικά, (δεδομένης) της μεγάλης πρόκλησης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, όλα αυτά τα πακέτα κινδυνεύουν”, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ προσέφεραν στο Κίεβο “μόνο έναν μικρό αριθμό. Δεν είχαμε πάρα πολλά. Καταλαβαίνουμε γιατί, επειδή η παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τόσο μεγάλη”, δήλωσε.

“Και αν ο πόλεμος συνεχιστεί ή η εκεχειρία καθυστερήσει… (αυτό) δεν θα είναι καλό. Και ίσως να αντιμετωπίσουμε περισσότερους κινδύνους με τα αντιβαλλιστικά”, τόνισε.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία προσφέρει στις χώρες της Μέση Ανατολής την τεχνογνωσία που έχει συγκεντρώσει έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στη διάρκεια των οποίων αντιμετωπίζει τα drones που εκτοξεύει η Ρωσία, τα οποία είναι κυρίως ιρανικά.

Η Ουκρανία υπέγραψε σχετικές συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

“Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες”, σημείωσε ο Ζελένσκι, “Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε πρώτα την τεχνογνωσία μας… και το δεύτερο σημείο είναι οι εκπαιδευτικές αποστολές”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στο Παλατάκι για τον πρώτο τελικό με την Μπιλμπάο – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, τα πραγματικά γεγονότα θα αποδειχθούν

ΣΧΕΣΕΙΣ 9 ώρες πριν

Girlfriend fluffer: Όταν προετοιμάζετε τον σύντροφό σας για την επόμενη σχέση του, χωρίς να το καταλαβαίνετε

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ολλανδία: Η εισαγγελία ζητά ποινή κάθειρξης 30 ετών για έναν Σύρο που κατηγορείται για βασανιστήρια και βιασμούς κρατουμένων στη Συρία

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ουγγαρία: Η νέα κυβέρνηση θα ανοίξει τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας της κομμουνιστικής περιόδου

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η εμβληματική τσάντα της βγαίνει για πρώτη φορά προς πώληση