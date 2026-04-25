Ημερίδα σήμερα στο ΑΠΘ με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία

Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, η Έδρα Κυπριακών Σπουδών, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνουν Ημερίδα, με τίτλο «Κυπριακή Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση: προκλήσεις και επιτεύγματα».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 και ώρες 10:00 με 18:30, στην αίθουσα 212 της Νομικής Σχολής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «η Ημερίδα φιλοδοξεί να δώσει την ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο και αποτίμηση της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου, καθώς και των προκλήσεων και προτεραιοτήτων που συνδέονται με την άσκηση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων και μετασχηματισμών για την ΕΕ. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ανάλυση, από διαφορετικές οπτικές, της συμμετοχής της Κύπρου στην ΕΕ και θα επιχειρήσει να συνδέσει την ευρωπαϊκή εμπειρία της Κυπριακής Δημοκρατίας με ευρύτερα ζητήματα».

Το πρώτο μέρος της Ημερίδας, με τίτλο «Η Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε. 2026: προκλήσεις και προτεραιότητες», περιλαμβάνει ομιλίες διάρκειας 20 λεπτών από τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νικόλα Ιωαννίδη και τον Κύπριο Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Κώστα Καδή. Στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί η κεντρική ομιλία από τον Καθηγητή Συμεών Συμεωνίδη.

Θα ακολουθήσουν τρεις συνεδρίες με εισηγήσεις διάρκειας 15 λεπτών. Στην πρώτη, με τίτλο «Η συμμετοχή της Κύπρου στην Ε.Ε.: 20 χρόνια μετά», θα συμμετάσχουν οι πρώην Κύπριοι Επίτροποι κα Ανδρούλλα Βασιλείου και κ. Χρήστος Στυλιανίδης, μαζί με τον κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη. Στις επόμενες δύο συνεδρίες, με τίτλους «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράγοντας μετασχηματισμού της Κύπρου», και «Η Κυπριακή Δημοκρατία ως υπόδειγμα-προηγούμενο για “μικρές” υπό ένταξη χώρες», θα συμμετάσχουν οι πανεπιστημιακοί: Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης, Μαριλένα Κοππά, Ρεβέκκα Παιδή, Δημήτριος Κυριαζής, Κωνσταντίνα Γεωργάκη, Δημήτριος Κούρτης, Κώστας Ρόκας, Άννα Μαρία Κώνστα και Χρήστος Παπαστυλιανός.

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι ανοιχτή και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.