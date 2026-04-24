Κικίλιας στο φόρουμ των Δελφών: Η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για να συγκρατήσει τις τιμές των ακτοπλοϊκών

Στα περσινά επίπεδα παραμένουν μέχρι στιγμής τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είπε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για την κρίση στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο κ. Κικίλιας είπε ότι υπάρχουν 11 ελληνικά πλοία που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και πάνω από 90 ελληνόκτητα είναι εκτεθειμένα. «Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε και πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία», ανέφερε.

Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για να συγκρατήσει τις τιμές, αν και φέτος «οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες».

Για την απανθρακοποίηση συντάχθηκε με τις επικρίσεις του κλάδου απέναντι στις Βρυξέλλες: «Μην μας μιλάτε για βιοκαύσιμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το 2050 αν δεν ζήσουμε σήμερα», είπε, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη ήθελε «να εφαρμόσει πράγματα που δεν γίνονταν».

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στα ναυτιλιακά επαγγέλματα, καλώντας τους νέους να ασχοληθούν με αυτά. Όπως είπε, σε αντίθεση με το δημόσιο, ο μισθός στη ναυτιλία «φτάνει και περισσεύει» ενώ υπάρχει εξασφαλισμένη καριέρα. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι το υπουργείο θα πάει στα σχολεία και την περιφέρεια για να προσελκύσει νέους.

Λασκαρίδης: Δεν ισχύει ότι αν γίνει πόλεμος θα βγάλουν λεφτά οι εφοπλιστές

Για αδράνεια και γραφειοκρατία κατηγόρησε την Ευρώπη ο εφοπλιστής και επικεφαλής των Laskaridis Shipping και Lavinia Corporation, Πάνος Λασκαρίδης.

«Όσο και να μην μας αρέσει ο Τραμπ, λέει αλήθεια: η Ευρώπη δεν έκανε, δεν μπορεί να κάνει και περιμένει» είπε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μιλώντας σε πάνελ με τους Βασίλη Κικίλια και τον Αντώνη Σρόιτερ. «Έζησα την αθλιότητα γραφειοκρατίας Ευρώπης που δεν αφήνει κανέναν να προκόψει», είπε σχολιάζοντας τα θέματα της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη βάζει στόχους χωρίς να έχει τις λύσεις.

Ο κ. Λασκαρίδης αναφέρθηκε και στην κρίση στα Στενά του Ορμούζ, με δεκάδες ελληνόκτητα πλοία εκτεθειμένα. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ανωμαλία είναι πρόσκαιρη. «Η μακροχρόνια πορεία της ναυτιλίας δεν θα αλλάξει πολύ. Έχουμε δει κρίσεις, η ναυτιλία τις ξεπέρασε άνετα», είπε.

Παράλληλα χαρακτήρισε μύθο ότι ο πόλεμος φέρνει κέρδη στους εφοπλιστές: «Δεν επιβεβαιώνεται. Κάποιες κατηγορίες επωφελούνται, αλλά δεν ισχύει ότι αν γίνει πόλεμος θα βγάλουν λεφτά».

Επίσης σημείωσε ότι η αρμάδα που δραστηριοποιείται στο στενό του Ορμούζ «δεν θα λύσει το πρόβλημα από στρατιωτικής πλευράς, αλλά πάει και για άλλους λόγους». Τώρα, λέει, το παιχνίδι παίζεται αλλού: «Προχωρούν σε οικονομικό στραγγαλισμό».

Σύμφωνα με τον εφοπλιστή, τα πραγματικά προβλήματα είναι άλλα. Πρώτο πρόβλημα είναι η απανθρακοποίηση. Η ναυτιλία, είπε, ευθύνεται για το 2,5% των παγκόσμιων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. Η απανθρακοποίηση, είπε, στηρίχθηκε σε λάθος θέσεις. «Υπάρχει κλιματική αλλαγή, πρέπει να ληφθούν μέτρα αλλά δεν γίνεται να λυθεί το πρόβλημα με λύσεις που δεν υπάρχουν», ανέφερε.

Ένα άλλο πρόβλημα αφορά στην έλλειψη ναυτικών. «Η νέα γενιά δεν μπαίνει σε αυτά. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το είδαμε σε Βρετανία, Νορβηγία, Ιαπωνία, Κορέα, τώρα και στην Ελλάδα. Εμείς οι εφοπλιστές δεν κάνουμε όσες προσπάθειες χρειάζονται», είπε.

Έμφαση έδωσε ο κ. Λασκαρίδης στην ανάγκη συνασπισμού των Ελλήνων εφοπλιστών. «Με πάνω από το 60% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, μπορούμε να μπλοκάρουμε κάθε πρόταση που δεν συνάδει με τα συμφέροντά μας. Συνασπισμένοι με Κύπρο και Μάλτα, μπορούμε να επιβάλουμε τις δικές μας απόψεις», είπε.

Ειδική αναφορά έκανε και στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπου τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσής τους. «Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έγινε στην πράξη αεροναυτική δύναμη. Το ναυτικό πρέπει να ενισχυθεί γιατί πλέον τα σύνορά μας είναι σε άλλο χώρο από εκεί που παλιά επικρατούσε ο στρατός. Ακούμε πολλά μπλα μπλα μπλα. Χρειαζόμαστε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις».