MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σε ρυθμούς Play Off o ΠΑΟΚ: "Να διαχειριστούμε σωστά τα συναισθήματά μας"

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ρυθμούς πλέι οφ κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας πίσω του τη σημαντική ευρωπαϊκή πορεία και στρέφοντας πλήρως την προσοχή του στη Stoiximan GBL.

Παρά τον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας μετά τον τελικό του FIBA Europe Cup, η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τόσο τη σωματική κόπωση, όσο και τη συναισθηματική φόρτιση.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει αύριο το μεσημέρι (16:00) στο “PAOK Sports Arena” για να υποδεχτεί το Περιστέρι Betsson, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς που θα κρίνει μία θέση στα ημιτελικά. Χρειάζονται δύο νίκες για την πρόκριση και ο Δικέφαλος θέλει να κάνει το πρώτο βήμα.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση με έμφαση στην τακτική και την συμμετοχή όλων των παικτών.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, αναφερόμενος στον αυριανό αγώνα με το Περιστέρι και την προσπάθεια της ομάδας στα πλέι οφ, τόνισε: «Ξεκινάμε μια νέα, πολύ απαιτητική φάση της σεζόν, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα όπως το Περιστέρι. Οφείλουμε να διαχειριστούμε σωστά τόσο τα συναισθήματα μας, όσο και την επιβάρυνση από το ευρωπαϊκό μας ταξίδι και να εμφανιστούμε στο παρκέ με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο ώστε να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς».

Πηγή: metrosport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ για την ερχόμενη εβδομάδα

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

CNN: Η πιο παράξενη πτυχή του πολέμου στο Ιράν που έχει μπερδέψει τους ειδικούς της αγοράς πετρελαίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 13 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 2 Μαΐου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Άραξος: Πιο σοβαρά η δημοσιογράφος που τραυματίστηκε από την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο – Πιθανότατα να χειρουργηθεί

LIFESTYLE 29 λεπτά πριν

Ο χορός της Ιωάννας Τούνη και η αποκάλυψη για τον σύντροφό της: Το αγόρι μου είναι “Ρουβίτσος” – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ιράν: Η ιρανική πρόταση που απορρίφθηκε από τον Τραμπ προβλέπει άνοιγμα του Ορμούζ