Σε ρυθμούς Play Off o ΠΑΟΚ: “Να διαχειριστούμε σωστά τα συναισθήματά μας”

Σε ρυθμούς πλέι οφ κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας πίσω του τη σημαντική ευρωπαϊκή πορεία και στρέφοντας πλήρως την προσοχή του στη Stoiximan GBL.

Παρά τον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας μετά τον τελικό του FIBA Europe Cup, η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τόσο τη σωματική κόπωση, όσο και τη συναισθηματική φόρτιση.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει αύριο το μεσημέρι (16:00) στο “PAOK Sports Arena” για να υποδεχτεί το Περιστέρι Betsson, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς που θα κρίνει μία θέση στα ημιτελικά. Χρειάζονται δύο νίκες για την πρόκριση και ο Δικέφαλος θέλει να κάνει το πρώτο βήμα.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση με έμφαση στην τακτική και την συμμετοχή όλων των παικτών.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, αναφερόμενος στον αυριανό αγώνα με το Περιστέρι και την προσπάθεια της ομάδας στα πλέι οφ, τόνισε: «Ξεκινάμε μια νέα, πολύ απαιτητική φάση της σεζόν, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα όπως το Περιστέρι. Οφείλουμε να διαχειριστούμε σωστά τόσο τα συναισθήματα μας, όσο και την επιβάρυνση από το ευρωπαϊκό μας ταξίδι και να εμφανιστούμε στο παρκέ με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο ώστε να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς».

