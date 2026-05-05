“A Ball for All”: 1.000 παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία από 30 χώρες της Ευρώπης στο Πανόραμα για την ισότιμη συμμετοχή στο παιχνίδι!

Το δικαίωμα στο παιχνίδι και στην ποιοτική συμπεριληπτική εκπαίδευση έγινε πράξη για 1.000 παιδιά, με και χωρίς οπτική αναπηρία, και εκπροσώπους από 30 χώρες χάρη στην παγκόσμια καμπάνια «Μία μπάλα για όλους»! Ο δικαιούχος φορέας ΙΠΕΣΚΑ GRiiiS, Ινστιτούτο Παγκόσμιων Ερευνών Συμπερίληψης Καινοτομίας Αθλητισμού, υλοποίησε τη μεγαλύτερη Erasmus+ Sport ευρωπαϊκή δράση στην ιστορία του Προγράμματος. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Στη μαγική εναρκτήρια τελετή χαιρέτισαν ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος Μήττας, ο Γερμανός Πρόξενος Mark Strohmenger, το Ίδρυμα Betsson που υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες της πρέσβειρας του A ball for all, οι εταιρίες SKIP, Unilever, AB, Όλυμπος που μοίρασαν φυσικούς χυμούς, Unison και φυσικά από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μαζί με τον πρεσβευτή και ποδοσφαιρικό θρύλο Δημήτρη Σαλπιγγίδη.

«Μια μπάλα για όλους: η μπάλα που δεν πωλείται, παρά μόνο χαρίζεται με αγάπη, μόνο δωρίζεται για να μπορούν όλα τα παιδιά της γης να συμμετέχουν ισότιμα στο παιχνίδι! Νιώθω ξεχωριστή περηφάνια γιατί η πρωτότυπη αυτή Καμπάνια που γεννήθηκε πριν από 9 χρόνια στο Πανόραμα για να ταξιδέψει σε 217 χώρες, πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες τη μεγαλύτερη γιορτή συμπερίληψης, ευαισθησίας, ισότητας και ελπίδας για έναν καλύτερο κόσμο! Συμμετείχαν 1.000 παιδιά από χώρες της Ευρώπης, που έστειλαν από το Πανόραμα το πιο δυνατό μήνυμα στα πέρατα της γης: στο παιχνίδι της ζωής συμμετέχουμε ισότιμα με τις καρδιές μας! Αυτή είναι μια αλήθεια που δε χρειάζεται μάτια για να τη δεις!» δήλωσε μετά το πέρας των εκδηλώσεων ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Ο Δήμαρχος έκανε ιδιαίτερη μνεία στη 13χρονη Λουκία, στη 17χρονη Χρυσάνθη και στη 18χρονη Μαρία που με τον εμπνευσμένο λόγο τους στο Speak for All μίλησαν για την αξία να κάνεις το καλό, ενώ έστειλαν σε μικρούς και μεγάλους το μήνυμα ότι αν κανείς πιστέψει στον εαυτό του θα ανακαλύψει τις δυνάμεις που κρύβει μέσα του.

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά τον εμπνευστή της Καμπάνιας Ηλία Μάστορα και τον συνεχάρη για το γεγονός ότι η Καμπάνια «Μια μπάλα για όλους» θα δώσει το παρών και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που θα γίνει σε ΗΠΑ – Καναδά – Μεξικό αλλά και στους Εθνικούς Αγώνες USA Special Olympics.

Η τελετή ντύθηκε μουσικά με το συμπεριληπτικό σχήμα του Μουσικού Σχολείου Βέροιας όπου φοιτά και η 13χρονη Λουκία. Η εθελοντική ομάδα αποτελούνταν και από το Λύκειο της 17χρονης Χρυσάνθης ώστε η κάθε ομάδα να είναι μικτή, με και χωρίς αναπηρία.

Σύμφωνα με τις αξίες της Καμπάνιας, οτιδήποτε υποστηρίζεται από την Καμπάνια παρέχεται δωρεάν. Έτσι, η Καμπάνια κάλυψε τα έξοδα για τη συμμετοχή των σχολείων όπου φοιτούν και παιδιά με οπτική αναπηρία από την Κεντρική Μακεδονία.

Το επιστημονικό προσωπικό και εξειδικευμένοι φορείς (Α.Π.Θ. ΤΕΦΑΑ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΚΕΑΤ – Τα παιδιά σώζουν ζωές – Σκύλοι Οδηγοί – Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος – Μαλλιά Κουβάρια – Womenale – Thespians κ.ά.) υλοποίησαν 20 συμπεριληπτικούς εκπαιδευτικούς σταθμούς για τις μικτές τάξεις όπως ευστοχία πέναλτι με κλειστά μάτια, στίβος, μπότσια, χορός, δεξιότητες ζωής, εθελοντισμός, κινητικότητα με μπαστούνι, σκύλοι οδηγοί, πρώτες βοήθειες, σκάκι, γραφή Braille κτλ.

Οι πενθήμερες δράσεις ολοκληρώθηκαν με το Speak for all, εμπνευστικές ομιλίες παιδιών και νέων με και χωρίς οπτική αναπηρία σε μια κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος.

Ο εμπνευστής της παγκόσμιας καμπάνιας Ηλίας Μάστορας παρουσίασε την καλή πρακτική στις 30 χώρες για να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες της δωρεάν διανομής και να δημιουργήσει κύματα συμπερίληψης στις Ευρωπαϊκές χώρες. Ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη δωρεάν διανομή στις ΗΠΑ παράλληλα με το FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους Εθνικούς Αγώνες USA Special Olympics, μία μπάλα για κάθε αθλήτρια και αθλητή των αγώνων, συνολικά 3.050, χάρη σε υποστηρικτές.