Επιδημία έμπολα στην Αφρική: Το Λονδίνο θα διαθέσει 23 εκατ ευρώ για να μην εξαπλωθεί ο ιός

Η Βρετανία θα διαθέσει ένα νέο πακέτο χρηματοδότησης έως και 23 εκατομμυρίων ευρώ για να συμβάλει ώστε να μην εξαπλωθεί περαιτέρω η επιδημία του Έμπολα στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Φόρεϊν Όφις.

Μέχρι χθες Τετάρτη, υπήρχαν 600 ύποπτα κρούσματα και 139 ύποπτοι θάνατοι στο Κονγκό.

Πενήντα ένα κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί από τις εργαστηριακές εξετάσεις στο Κονγκό και δύο κρούσματα έχουν επίσης επιβεβαιωθεί στη γειτονική Ουγκάντα.

Ο ιός αναμένεται να συνεχίσει να εξαπλώνεται, σύμφωνα με πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η οικονομική βοήθεια θα βοηθήσει τον ΠΟΥ, τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να αυξήσουν την επιτήρηση, να προστατεύσουν τους υγειονομικούς υπαλλήλους πρώτης γραμμής και να βελτιώσουν την πρόληψη και τον έλεγχο των μολύνσεων, σύμφωνα με το Φόρεϊν Όφις.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας της Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει τις διόδους από τις οποίες ταξιδιώτες από πληγείεσες χώρες εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα για την προστασία και τον έλεγχο της υγείας των ανθρώπων που ταξιδεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο σε πληγείσες περιοχές για επαγγελματικούς λόγους.

