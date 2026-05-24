Νίκος Γκάλης: Όλη η Ελλάδα θέλει να το σηκώσει ο Ολυμπιακός, είναι καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ Μαδριτης

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Νίκος Γκάλης που δίνει κανονικά το παρών στο T- Center έστειλε μήνυμα κατάκτησης του 4ου ευρωπαϊκού για τους Πειραιώτες.

Ο Νίκος Γκάλης ξεκίνησε τις δηλώσεις του για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης αναφέροντας ότι όλοι οι Έλληνες θέλουν οι ερυθρόλευκοι να σηκώσουν την κούπα.

«Όλη η Ελλάδα θέλει ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Θα γίνει ωραίο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο, για μένα είναι και καλύτερη ομάδα και πιστεύω όλα θα πάνε καλά», είπε ο Νίκος Γκάλης στην αρχή των δηλώσεών του.

Για το αν είναι φαβορί ο Ολυμπιακός και για το πλεονέκτημα στη θέση “5”: «Ναι είναι πιο δυνατός στους ψηλούς, αλλά σε έναν αγώνα χρειάζεσαι ισορροπία και στους ψηλούς και στους κοντούς, αλλά ο Ολυμπιακός πιστεύω έχει καλύτερο υλικό».

Για το τι του αρέσει περισσότερο στην ομάδα του Ολυμπιακού: «Ότι παίζουν σοβαρά, θέλουν να πετύχουν το στόχο τους και σήμερα αυτό μετράει, να φύγουν με τη νίκη».

Για το αν υπάρχει συνταγή τελικών: «Αυτά τα παιχνίδια στο Final Four είναι θέμα ημέρας, πρέπει να είσαι σοβαρός και προετοιμασμένος για να μην μείνεις εκτός ρυθμού και να κάνεις αυτά που έχεις κάνει στην προπόνηση όλη τη χρονιά και να πετύχεις τον στόχο σου».

Για τον αν θέλει Άρη και ΠΑΟΚ στην Euroleague: Γιατί όχι; Όσο περισσότερες είναι οι ελληνικές ομάδες στη EuroLeague τόσο το καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ.

