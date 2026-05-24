Χανιά: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ μετά από κακοποίηση

Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι η μικρή είναι βαριά κακοποιημένη.

Η μητέρα, Ρομά βουλγαρικής υπηκοότητας, και ο πατέρας, από το Πακιστάν, θα βρεθούν αύριο Δευτέρα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια Χανίων.

Τρία ακόμη παιδιά που τα ίδια δηλώνουν ότι είναι αδερφάκια της 3χρονης και εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς, βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται υπάρχουν δύο ακόμη παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή και όπως η ίδια δικαιολόγησε, πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού τους.

Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού, προσπάθησε να αποφύγει τον εντοπισμό του ενημερώνοντας ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί συνεχίζοντας τις έρευνες τελικά τον συνέλαβαν στα Χανιά.

Η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν, τελικά, αφορά στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ και οι δύο συλληφθέντες θα περάσουν εξέταση DNA ώστε να διαλευκανθεί η σχέση τους με τα 4 συνολικά παιδιά.

