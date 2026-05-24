MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χανιά: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ μετά από κακοποίηση

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι η μικρή είναι βαριά κακοποιημένη.

Η μητέρα, Ρομά βουλγαρικής υπηκοότητας, και ο πατέρας, από το Πακιστάν, θα βρεθούν αύριο Δευτέρα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια Χανίων.

Τρία ακόμη παιδιά που τα ίδια δηλώνουν ότι είναι αδερφάκια της 3χρονης και εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς, βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται υπάρχουν δύο ακόμη παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή και όπως η ίδια δικαιολόγησε, πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού τους.

Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού, προσπάθησε να αποφύγει τον εντοπισμό του ενημερώνοντας ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί συνεχίζοντας τις έρευνες τελικά τον συνέλαβαν στα Χανιά.

Η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν, τελικά, αφορά στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ και οι δύο συλληφθέντες θα περάσουν εξέταση DNA ώστε να διαλευκανθεί η σχέση τους με τα 4 συνολικά παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημμα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων και των πολλών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Ο Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματός του: “Το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας”

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Πακιστάν: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε βομβιστική επίθεση σε τρένο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Καστοριά: Δύο συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες άνω των 120.000 ευρώ σε Δυτική Μακεδονία και Δράμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Μ. Χαρακόπουλος: Ο ποντιακός ελληνισμός διατηρεί άσβεστη τη μνήμη της Γενοκτονίας

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Η Ρένα Μόρφη για τη μητρότητα: Δεν έχω βρει ακόμα το σωστό μέτρο της οριοθέτησης για το παιδί