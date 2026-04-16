Γαλλία: Με τη συμμετοχή 30 χωρών η τηλεδιάσκεψη στο Παρίσι για τη συγκρότηση αποστολής για την ασφάλεια του Ορμούζ

Περίπου «τριάντα συμμετέχοντες» θα λάβουν μέρος στην αυριανή τηλεδιάσκεψη στην οποία συμπροεδρεύουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, με αντικείμενο μια αποστολή για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Αυτή η διάσκεψη, σε υβριδική μορφή, θα συγκεντρώσει στο Παρίσι τους Μακρόν και Στάρμερ, καθώς και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, από χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, διευκρίνισε η γαλλική προεδρία.

Θέλουμε να «οικοδομήσουμε μια αξιόπιστη πρόταση που είναι ουσιαστικά αυτή μιας τρίτης οδού ανάμεσα στη μέγιστη πίεση που άσκησαν προηγουμένως οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και στην επανέναρξη του πολέμου», υπογράμμισε το Ελιζέ. Κατά συνέπεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συνδεθούν με αυτή την αποστολή και, επιπλέον, δεν θα παραστούν στη διάσκεψη της Παρασκευής.

Νωρίτερα ο καγκελάριος Μερτς είπε ότι θέλει να συζητήσει την ενδεχόμενη συμμετοχή των ΗΠΑ σε μια αποστολή στο Ορμούζ, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την πρόθεση της Γαλλίας να μην εμπλακούν οι χώρες που συμμετείχαν στον πόλεμο.

