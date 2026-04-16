Ικανοποίηση Μητσοτάκη για την εκεχειρία στο Λίβανο – Επικοινωνία με Αούν και Νετανιάχου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμιν Νετανιάχου είχε είχε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος εξέφρρασε την ικανοποίησή του για την εκεχειρία το Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας. Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί. Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

