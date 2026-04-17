Κ. Γκιουλέκας: Ο Χάινς Κούνιο αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στην Ιστορία της Θεσσαλονίκης μας

Τη θλίψη του για την απώλεια του Χάινς Κούνιο, ενός από τους τελευταίους Θεσσαλονικείς επιζήσαντες του Άουσβιτς, εκφράζει με δήλωσή του ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

“Αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στην Ιστορία της Θεσσαλονίκης μας αλλά και συνολικά στην ελληνική Ιστορία”, σημειώνει στη δήλωσή του ο κ. Γκιουλέκας.

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα

Οι Θεσσαλονικείς και όλοι οι Έλληνες αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη τον Χάινς Κούνιο, έναν από τους τελευταίους Θεσσαλονικείς επιζήσαντες του Άουσβιτς. Έναν συμπολίτη μας που αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στην Ιστορία της Θεσσαλονίκης μας αλλά και συνολικά στην ελληνική Ιστορία.

Αφενός διότι ο ίδιος ήταν ένας από τους Εβραίους πολίτες της Θεσσαλονίκης που επέβαιναν στο πρώτο τρένο που αναχώρησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης στις 15 Μαρτίου 1943 για το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς και κατάφερε να επιβιώσει και να επιστρέψει.

Αφετέρου διότι αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην ιστορική καταγραφή του Ολοκαυτώματος και των φρικαλεοτήτων που υπέστησαν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης, ενώ παράλληλα συνέχισε με ευσυνειδησία και ακεραιότητα την εμπορική δραστηριότητα της οικογένειάς του.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.