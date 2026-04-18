MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Μακάριο Λαζαρίδη: “Η παραίτησή του υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή «υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός», καταλογίζοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επί ημέρες παρείχε πολιτική κάλυψη στον στενό του συνεργάτη Μακάριου Λαζαρίδη, παρά τα ζητήματα που είχαν τεθεί γύρω από την υπόθεση.

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για στάση που αγνόησε «την αλήθεια, τη νομιμότητα και την αξιοκρατία», ενώ σημειώνει ότι ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν κρατήσει αποστάσεις από την υπόθεση.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός συνέχισε να στηρίζει τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ακόμη ότι ο πρώην υφυπουργός «άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου», υπονοώντας ότι η παραίτησή του δεν ήταν αποτέλεσμα κυβερνητικής πρωτοβουλίας.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι ακόμη και η παραδοχή εκ μέρους του Μακάριου Λαζαρίδη πως έλαβε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά δεν αποτέλεσε, κατά την εκτίμησή του, επαρκή λόγο για την αποπομπή του.

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ:

«Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός.

Σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήρια του στον προσωπικό του ρουσφέτι.

Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

